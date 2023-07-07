空殼公司招「文員」誘騙投資倫敦金　10人遇騙失$800萬　警拘3人

警方於較早前接獲多名市民報案，指尖沙咀有空殼公司於2022至2023年年中期間，以招聘為幌子，游說受害人開戶投資以作買賣倫敦金的交易，從而騙取其金錢。商業罪案調查科於本周三（5日），展開代號「丹鏡」(REDMIRROR) 的執法行動，以「詐騙」罪名拘捕3名，包括2男1女（35至49歲），他們分別為集團主腦及骨幹成員。案件中共有10名受害人（27至70歲），騙款共約800萬元。



商業罪案調查科署理總督察麥偉光（左）、商業罪案調查科署理警司莫麗瓊（中）及商業罪案調查科督察吳熙愉（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

商業罪案調查科署理總督察麥偉光指，較早前商業罪案調查科接獲多名市民報案，指出有空殼公司，利用招聘「文員」作為幌子，說服受害人加入公司，誘使投資倫敦金。經調查後，商業罪案調查科發現該位於尖沙咀的公司於2022年至2023年期間，以招聘「文員」之名，成功吸引多人應徵。警方指，騙徒會安排受害人作簡單工作，待入職數月到1年不等後，作為「同事」的騙徒便會進行游說。

行動中，由於警方並無找到該公司任何實質投資買賣紀錄，在無實際業務下，警方相信公司為空殼公司，已運作近2年，相信是次行動已經成功瓦解一個犯罪集團。

較早前商業罪案調查科接獲多名市民報案，指出有空殼公司，利用招聘「文員」作為幌子，說服受害人加入公司，誘使投資倫敦金。（陸家輝攝）

商業罪案調查科督察吳熙愉表示，商業罪案調查科經過深入調查及情報分析，得悉該空殼公司仍在多個求職網站刊登招聘廣告，尋找新獵物。因此，警方在短時間內了解該公司架構及運作，鎖定主腦和骨幹成員，並於接報數日內展開拘捕行動，以防再有市民受騙。

警方於前日（5日）展開行動，人員於尖沙咀該公司附近埋伏，並趁職員出入時進入單位。警方最終以「詐騙」罪名，於該公司及騙徒住所拘捕1名主腦及2名骨幹成員（35至49歲），他們為公司主席及中介。

直至現時為止，警方調查發現至少一共有10名受害人，他們年齡介乎27歲至70歲，當中包括家庭主婦、無業及待業人士。當中個別受害人損失由4萬元至290萬元不等，總損失金額約800萬。警方不排除有更多人受騙，將繼續進行聯絡該公司其他受僱人士了解。

行動中，警方一共拘提3心，當中包括1名主腦及2名骨幹成員（35至49歲），他們為公司主席及中介。（翁鈺輝攝）

騙徒與受害人建立友好關係後誘騙投資

麥偉光說，警方相信該空殼公司來自一個本地有組織詐騙集團。當受害人正式成為員工之後，騙徒會與受害者建立關係，騙徒亦會不斷炫耀自己從投資倫敦金獲得大量回報，游說受害人開戶投資，作出買賣倫敦金的交易，從而騙取他們的金錢。

吳熙愉指，警方在搜查公司期間，共檢獲2隻名錶、17部電腦、僱員合約、投資戶口授權書、中介用作誘惑受害人的講稿及投資倫敦金的教材。

在講稿方面，吳指騙徒會利用「一連串」的招數，以循序漸進方式引誘受害人。首先，騙徒會待受害人入職後與他成為「朋友」，以不帶目的談天以降低其戒心，再旁敲側擊受害人背景及經濟能力。經過評估，發現對方有利可圖，便會約對方食飯，並炫耀一些美食照片及因倫敦金而賺取的回報。

吳表示，當受害人入職兩星期後，中介便游說他進行倫敦金投資，以「化繁為簡、深入淺出」方式講解倫敦金。利同受害人不了解倫敦金的心理進行誘騙。

騙徒手法。

麥偉光說，當受害人開設投資戶口後，騙徒會進一步要求他們簽署投資授權書，及提供其投資戶口密碼。當騙徒成功控制戶口後，會隨即進行頻繁交易，藉此產生大量交易費用及佣金，蠶食受害人的本金。及後，騙徒會訛稱投資失利，游說受害人投入更多資金以追回損失的本金。麥指，騙徒會以相同藉口，「一而再，再而三」，要求受害人投入更多資金，直至他們耗盡積蓄，便要求他們離職。

現時，警方已聯絡公司其他僱員，阻止他們成為受害人。商業罪案調查科署理警司莫麗瓊指，仍有人在逃，警方已鎖定有關人士身份，不排除會繼續展開拘捕行動。

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暑假將至，不少學生及年輕人會應徵兼職及暑期工，莫麗瓊提醒市民應「打醒十二分精神」，時刻保持警覺。她呼籲求職者，在求職時應透過可信賴的求職途徑尋找工作；求職者如只是透過互聯網或社交媒體接觸招聘公司或其職員，應事先了解公司背景、業務性質、規模，以提防受騙；若有人答允給予異常優厚報酬，或招聘廣告上表明不拘學歷或工作經驗，市民應抱懷疑態度。

另外，在投資方面，她提醒市民要時刻提醒身邊親友提防受騙，特別容易成為騙徒目標的長者。市民在投資前要首先審慎了解投資產品性質。她指，世上沒有「必賺」的投資，市民應提防回報高至不切實際的投資計劃，特別是聲稱「低風險，高回報」的計劃，如要作出投資，可到有信譽的金融機構。

同時莫指，當有所謂「投資公司」以個人銀行戶口或電子錢包收取投資資金，或需要繳交巨額現金，亦可能為騙局。

她提醒市民要小心保護自己個人資料，不要向陌生人或未經證實的第三方提供個人資料，例如身份證號碼、銀行帳戶號碼及密碼，並切勿透過不明來歷連結下載所謂「投資應用程式」

市民如果懷疑受騙，應立即致電警方24小時防騙易熱線 18222查詢 。