將軍澳醫院扶手梯男工遭切斷前臂命危　機電署：初步不涉機件故障

將軍澳醫院今日（8日）發生斷臂工業意外，一名50歲男工人於醫院內扶手電梯進行例行保養期間，右前臂意外被切斷，目前情況仍然危殆。

機電工程署指初步調查，意外不涉及機件故障，電梯於上月曾進行定期保養。署方要求承辦商詳細檢查涉事自動梯，亦需就事件提交調查報告。



機電工程署表示今午接獲警方通知，將軍澳醫院內有自動梯在例行保養期間發生工業意外。署方隨即派員到場調查，並與註冊自動梯承辦商和自動梯負責人了解事件。根據初步調查，是次意外不涉及機件故障，又表示對事件感到難過，並已對傷者家屬表示慰問。

署方指該自動梯上次定期檢驗日期為本年2月11日，而上次定期保養日期則為本年6月17日。該自動梯已暫停運作，而有關註冊承辦商已停止於將軍澳醫院的一切非緊急自動梯保養工作。署方要求承辦商詳細檢查涉事自動梯，並須經註冊自動梯工程師審核檢查結果後才可恢復自動梯運作，亦已要求承辦商就事故提交調查報告，並會積極協助相關部門的調查工作。

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事發今午約1時，50歲姓趙男工人在將軍澳醫院G樓通往LG正門的扶手電梯進行維修期間，右前臂意外被切斷，隨即被送往急症室搶救。現場地面、欄杆及附近物品均濺上血跡。警方到場調查，並向其他工人了解事發情況，有負責扶手電梯公司職員、機電署及勞工處人員到場了解。