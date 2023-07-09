疑「眼超超」釀衝突　牛池灣醉漢斬人妻被擒　遭夫抓頭撼柱報復

牛池灣今凌晨（9日）發生持刀傷人血案，一對夫婦與素未謀面的男子起衝突，結果兩男雙雙被捕。

案件更多內情曝光，消息指，游氏夫婦昨晚在貴池徑4號一間食肆一樓用膳，至晚上11時25分，他們由一樓離開至地下。當時李姓59歲男子正在喝酒，並拿著一把菜刀敲桌子，雙方雖然沒有任何爭執或接觸，但懷疑因目光問題，夫婦遭李男斥罵，他們未有理會並離開，其後在附近一間餐廳外與朋友交談。

豈料到凌晨0時07分，李男突然接近兩人，以刀斬傷游妻後，狂奔50米至一個公共小巴站，把菜刀扔進了垃圾箱。有途人目擊事件，將李男制服及報警求助。游男驚見妻子受襲，大為不忿，尾隨追上，見李男被制服後仍不肯罷休，抓住其頭部並撞向小巴站的柱報復，其間李男未有反抗。



警方接獲途人報案後，趕至現場調查，以涉嫌傷人拘捕姓李59歲男子及姓游55歲男子，李男報稱無業，游男則任職貨車司機，據悉兩名被捕男子身上均有酒氣。60歲游妻手指受割傷，而李男頭腳受傷，兩人清醒被送往聯合醫院治理；游男則手部及腳趾受傷，拒絕送院。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進，正調查傷人動機，初步相信涉及目光問題。

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其中一名被捕男子在救護車內等候治理。（陳永武攝）

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