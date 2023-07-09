兩匪夜竊榕樹澳用草剪掟傷村民　警拘一人　檢值約百萬元沉香

兩名由內地來港的男子，涉連環爆竊西貢榕樹澳村屋及偷沉香，被撞破後更用30厘米草剪擲傷村民。警方昨早（8日）在附近一帶大舉巡邏期間發現兩人，截查之際遇上激烈反抗，最終一人就擒、另一人成功逃去。警方起獲逾20件約重8.25公斤沉香，初步估計約值80萬至120萬元；竊案則涉款約11萬元。警方現正追緝在逃同黨。



西貢分區助理指揮官（行動）高級督察鄧俊豪指，有鑑於區內發生爆竊案，昨日早上展開名為「捲星」的一連串反爆竊行動，聯同政府飛行服務隊人員、西貢分區鄉村巡邏隊、軍裝巡邏小隊及機動部隊成員，在深涌、榕樹澳與及嶂上一帶巡邏。

及至早上約10點45分，人員巡經榕樹澳近漁排時，發現兩名可疑中國籍男子，上前截查之際，兩男即拔足而逃，人員追截期間遇上極力反抗，其中一人當場被制服就擒；另一人棄下背囊，跳落山坡往漁排方向逃去無蹤。警方在被捕男子身上搜獲逾20件大小不一、約重8.25公斤沉香木材，估計約值80萬元至120萬元；同時檢獲手套、三支鐵銼、一把木鋸、一把未開封的柴刀；並於在逃男子遺下的背囊發現一批爆竊工具。

黃大仙警區刑事調查隊林建宇督察稱，黃大仙警區刑事調查隊經深入分析後，包括翻查閉路電視及犯案手法，相信被捕男子及在逃同黨為活躍於西貢範圍的二人犯罪團伙，除偷取土沉香樹外，同時牽涉兩宗發生於西貢的爆竊案及一宗企圖爆竊案及傷人案。

警方起獲約重8.25公斤沉香木材；亦檢獲一批爆竊工具。（朱永倫攝）

據了解，相關竊案發生於昨（8日）凌晨約零時半左右，兩名分別75歲及69歲損失約11萬元首飾及現金等財物。初步相信疑犯趁村屋住戶不在家時，潛入屋內犯案，其他村民路經撞破追截時，被捕男子用30厘米草剪擲向村民，致其額頭受傷，需送往沙田威爾斯親王醫院治理。

被捕姓陸（28歲）內地男子涉嫌「盜竊」、「企圖爆竊」及「傷人」。據了解，他來自廣東省，數日前持雙程證經陸路口岸來港，他正被扣查。警方正在通緝在逃1名年約30至40歲、高約1.7米、中等身材、操內地口音本地話的中國籍男子歸案，案發時他身穿深色長袖衫及長褲。任何人如有相關資料提供，請致電3661-6057與黃大仙警區刑事調查第一隊調查人員聯絡。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

林建宇提醒，根據香港法例，「入屋犯法罪」及「盜竊罪」屬非常嚴重的罪行，一經定罪，可分別被判監14及10年，市民切勿以身試法。同時提醒市民切勿將大量財物放於住所，並要鎖緊門窗及安裝防盜設備，例如有夜拍功能嘅閉路電視，以免不法之徒有機可乘。