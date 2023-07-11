青年舉報詐騙歹徒遭禁錮　籌贖金時求救　警掩至尖咀酒店拘6男女

今日（11日）凌晨時分，尖沙咀金巴利道一間酒店發生懷疑禁錮勒索及襲擊案。一名青年疑遇人不淑，收取酬勞開設多個虛擬戶口，及後被警方調查才驚覺受騙，於是挺身舉報，結果惹怒對方。事主昨晚遭對方共6名男女挾帶到酒店房間禁錮毆打，勒索60萬元贖金。事主籌錢期間暗中向友人求救，最終由接報警員到場救出，並拘捕涉案6男女。



姓何事主到醫院治理，同行女友陪伴在旁，母親（右）則接報趕到。

男事主姓何20餘歲，事後由母親陪同到醫院檢查。他憶述事件經過稱，他與其中一名被捕的歹徒相識多年，去年5月對方突然介紹工作給他，以日薪1,000元計，工作近一個月獲3萬元左右，其間按對方指示開設了約10個虛擬戶口；此後雙方再沒有聯絡。可是近半年，何被警員多次拘捕，指他開設的虛擬戶口牽涉詐騙案，懷疑他是詐騙集團成員，何百詞莫辯，聯絡該名介紹人質問，卻不獲回應。何遂聯同另一名同樣被騙開戶口的友人報警。

何續說，疑報警一舉惹怒對方，已被多番滋擾。昨晚10時左右，他偕女友在荃灣逛街時，對方的人馬將他們帶到尖沙咀金巴利道的酒店；何被帶上房間，女友則在地下等候。其間對方自稱黑社會，向何勒索60萬，要他即時籌錢才可以離開。

何被拳打腳踢，無奈就範，已經籌錢5萬元過到對方戶口；而女友得悉他正向親友籌錢，也即時提款兩萬元帶上酒店。何稱，該批男女帶有一隻狗，他趁狗吠聲嘈吵時，佯裝致電朋友籌錢，悄悄說出地址求救，由朋友代為報警；最終於凌晨2時許，警方到場將他救出。