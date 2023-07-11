警將軍澳反爆竊拘6人　2廣西賊深水埗爆竊得手　坑口踩線遇查落網

兩名持雙程證來港的男子，早前涉在深水埗一個單位入屋爆竊，掠去1.2萬元財物，兩人翌日在坑口「踩線」圖再犯案時，遭正進行反爆竊行動的警員拘捕，正調查背後是否有爆竊集團操縱。行動中，警方亦在附近拘捕4名懷疑來港從事裝修工作的內地男黑工。



警方近期在清水灣道一帶進行反爆竊行動。（朱永倫攝）

警方將軍澳警區重案組第二隊高級督察陳光熙表示，警方自上月15日至本月10日，在清水灣道一帶進行反爆竊行動，其間於6月30日晚上9時，在將軍澳坑口永隆路拘捕兩名分別32歲及33歲的姓羅男子，涉嫌與深水埗長沙灣道一個住宅單位，在6月29日凌晨3時發生的入屋犯法案有關，案人戶主共損失6,000元現金，以及一隻價值6,000元的手錶。警方相信兩名男子被捕時，正在坑口永隆路一帶踩線，尋找適合的單位再犯案，在兩人身上搜出頭套、手套等懷疑作案工具，兩人已各被暫控一項爆竊罪，已於7月3日在觀塘裁判法院提堂。

據了解，兩名被捕姓羅男子來自廣西，6月26日持雙程證入境香港，警方正調查兩人涉及的爆竊案背後，是否牽涉集團式經營，案中仍有一人在逃。

4裝修黑工被捕 各判囚兩月

另外，行動中警方亦在清水灣龍湖別墅，拘捕4名年約29至33歲的內地男子，涉嫌透過中介人，在香港從事裝修及住宅防水工程，4人已各被控一項違反逗留條件罪，於7月7日在觀塘裁判法院各被判監兩個月。消息稱4人在7月1日入境香港。警方呼籲市民如有上述兩宗案件的消息提供，可致電3661 0744，與將軍澳警區重案組第二隊聯絡。

有鑑於近期入屋犯案等案件頻生，將軍澳警區軍裝巡邏小隊第一隊指揮官督察盧富榮表示，將軍澳警區由今日（11日）起，一連五日進行代號「捲聲」的反爆竊聯合行動，由將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、警民關係組、東九龍機動部隊、衝鋒隊，加上政府飛行服務隊空中支援，主要希望打擊及防止爆竊案件，同時藉此提高市民的防罪意識。

將軍澳警區重案組第二隊主管高級督察陳光熙（左）、將軍澳警區軍裝巡邏小隊第一隊指揮官督察盧富榮。（朱永倫攝）

警方呼籲市民、保安及物業管理人員，一旦發現任可疑人，應主即報警；市民在暑假期間外遊前，亦應做好家居防盜措施，鎖好門窗，安裝及啟動防盜系統，以免被匪徒有機可乘。