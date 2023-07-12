內地男長沙灣食品批發市場對開溺斃　閉路電視揭海邊小便失足墮海

消防蛙人昨日（11日）下午在長沙灣副食品批發市場對開海面，救起一名24歲姓鄭男子，可惜事主當場死亡。據了解事主為內地人，與父母居住在江門，事發前來港與同鄉聚會，清晨時份被發現失蹤。同鄉向魚市場了解並翻看閉路電視，發現鄭男獨自走到碼頭，站在邊緣小便，突然失去平衡掉進海裡，於是報警，可惜鄭男已經離世。



消防撈起墮海男子的遺體。

事發於昨日（11日）下午3時許，警方接獲一名31歲姓梁男子報案指，24歲姓鄭內地男友人於長沙灣副食品批發市場聚會後失蹤，及後發現鄭男於在九龍華興魚欄附近海邊墮海。救援人員到場，消防在上址對開約5至10米海底救起鄭男，惟他現場被證實死亡。

據了解，鄭姓死者與報案人為同鄉，與父母居住在江門，持中國身份證。昨日（11日）凌晨約1時，死者致電同鄉通知他已來港並相約見面。聚會期間同鄉睡著，直到清晨5時許，他醒來並發現鄭男失去蹤影，但因鄭男的背包還在附近，故他嘗試在長沙灣魚市場尋回鄭男，但經過數小時後仍無發現。

至中午12時左右，梁男向魚市場保安求助並翻查閉路電視，發現鄭男獨自走到碼頭，站在邊緣小便，突然失去平衡掉進海裡，於是立即報警求助。警察及消防到場，至下午4時43分，消防蛙人於離岸約5米位置救起鄭男，經救護員檢驗後證實死亡。