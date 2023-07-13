大埔廣福邨疑有虐貓狂徒　4年內至少10案　受害貓隻最嚴重有貓瘟

大埔廣福邨廣義樓懷疑出現虐貓狂徒。大埔區議員何偉霖昨日（12日）在facebook圖文並茂表示，廣義樓19樓4年內起碼有10宗虐貓案，眾貓分別被剃走部分毛髮、皮膚受損，以及頸部被綁麻繩打上死結，何在文中表示已經通知警方和屋邨管理處，雙方承諾加強巡查，已在大堂當眼位置貼上警示海報。《香港01》正向警方查詢。



大埔區議員何偉霖表示，廣義樓19樓5年內起碼有10宗虐貓案。（何偉霖facebook圖片）

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大埔區議員何偉霖在fb表示，由2019年11月至今年6月19日，廣義樓19樓發生至少10宗虐貓案，「事件全部發生在晚間時分」，受害貓隻頸上被綁上麻繩，而且打上死結，部分更被剃走毛髮和剪鬚，皮膚出現受損，最嚴重是有貓瘟，牠們被放棄置在後樓梯、消防喉轆密封箱等地方，最近一宗個案中，小貓被放在消防喉轆密封箱內，估計被困超過2日，身體虛弱，幸好街坊發現救起。

何重提一宗法庭新聞，同層早年住有一名虐貓狂徒，最終被判囚1年，並稱街坊見過對方攜帶小貓出入，未知是否和是次多宗案件有關，何已經通知警方及屋邨管理處，雙方承諾會加強巡查，並且已在大堂當眼位置貼上警示海報，何提醒街坊多加留意，如果目擊到虐貓過程，請馬上通知警方￼。