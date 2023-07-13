碌卡購物「唔認數」　訛稱信用卡被盜　警查天眼拘4男女

近日至少4人疑用信用卡簽帳後「唔認數」，存心利用銀行申報「可疑交易」的機制，訛稱自己在沒有遺失或借出信用卡的情況下，出現不屬於他們的交易紀錄，交易金額為數百元至一萬多元不等，事後更報警處理。但警方翻查閉路電視錄影及向商戶查詢後，發現購買產品的人正正是報案人。昨日（12日）警方拘捕3女1男，涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」。警方相信並非集團式運作，被捕人疑因一時貪念，或衝動購物後後悔，所以犯案。



警方檢獲購物單據及一些中藥、電子器材、公仔、手袋、眼鏡及飾物等證物。（馬耀文攝）

油尖警區今年上半年接獲過百宗信用卡被盜用及釣魚式短訊的案件，但警方發現當中有人涉嫌利用銀行交易爭議機制，在購物後逃避「交卡數」責任。油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺交代案情指，油尖警區發現本年2月至5月期間，有人在區內不同的實體店內，以信用卡購買中藥，電子器材、公仔、手袋、眼鏡及飾物等產品，其後向銀行及信用卡中心要求取消交易，銀行繼而要求報案人向警方報案。

惟警方翻查閉路電視及向商戶調查後，發現相關單據及積分正正屬於報案人，於是鎖定疑犯，並於昨日（12日）拘捕3名本地女子及1名本地男子，年齡介乎19至63歲，職業分別為售貨員、侍應、清潔工等。行動中，警方檢獲疑犯付款時使用的電話及信用卡、購物單據及中藥，電子器材、公仔、手袋、眼鏡及飾物。所有被捕人現正保釋候查。

警方指，被捕人犯案次數約一至三次，最大交易金額約1萬元，用作購買電子器材。警方相信事件並非集團式運作，被捕人亦非有計劃行事，因閉路電視錄影顯示他們購物沒有特別裝扮作掩飾，而且是收到月結單後，主動向銀行及信用卡中心要求取消交易。警方估計被捕人因一時貪念，或因一時衝動購物而後悔，所以犯案。