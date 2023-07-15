奪命車禍｜女死者為香港眼科醫院護士　32歲貨車司機涉危駕被捕

香港仔發生奪命車禍。今日（15日）傍晚6時許，一輛9噸密斗貨車沿黃竹坑道，往香港仔隧道方向行駛，準備左轉駛至海洋公園道交界時，一名女子懷疑橫過馬路，貨車收掣不及，左邊車頭撞倒女子，女傷者被送往瑪麗醫院搶救，其後證實不治。警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡罪名拘捕該名貨車司機。



醫院管理局發言人同日表示，女死者是香港眼科醫院一名護士，醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生對事件表示非常哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問，會盡力為離世同事家人提供適切協助。



現場遺下一大灘血迹。（梁偉權攝）

醫管局發言人今日（15日）證實，香港眼科醫院一名護士今日在黃竹坑發生的一宗交通意外中不幸離世，醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞醫生對事件表示非常哀痛，並對離世同事的家人致以深切慰問，九龍中醫院聯網會盡力為離世同事家人提供適切協助，支援家人度過困難時期。九龍中醫院聯網職員緊急事故心理服務中心及心靈綠洲亦會為有需要的同事提供心理支援。

警方表示，正調查今日（15日）下午在香港仔發生的一宗致命交通意外，意外中一名47歲姓謝女子死亡，下午約6時30分，一名32歲姓黃男子駕駛一輛中型貨車沿黃竹坑道東行，當駛至海洋公園道時，據報撞倒該名正在過路的女子，該名女子頭部嚴重受傷，昏迷被送往瑪麗醫院治理，晚上8時14分被證實死亡，該名司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查，港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3660 6849與調查人員聯絡。