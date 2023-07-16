網片直擊｜尖沙咀幸福中心近20人混戰　有人疑受傷俯伏地面無反應

網上流傳數段短片，顯示尖沙咀幸福中心有近20人打鬥，其中有人懷疑受傷，俯伏在地面毫無反應，旁人則繼續互相推撞。另有片段則見到大批男子在一個疑似酒吧或卡拉OK房的室內場所打架，旁邊有人大叫「停手」，惟似未能制止生事者。《香港01》正向警方查詢是否有接獲相關報案。



其中一段在室內拍攝、長約6秒的片段當中，一名身穿黑色T恤及牛仔褲的男子坐在地下，被最少3名男子按住肩膊狂毆其頭部，他舉起雙手嘗試自保。同時有人從茶几面拿起一件硬物，扑向捱打男的頭部，其有更多人加入襲擊捱打男，旁邊有人多次大叫「停手呀！」、「唔好打！」

另一段在室內拍攝、長約12秒的片段，則見到大多名男子互相推撞叫囂，其間有人失足跌在地下，但馬上爬起繼續指罵他人。旁邊同樣有人大聲勸止，惟各人未見停手。

至於在室外拍攝的片段，見到近20名男子在幸福中心面向科學館的一邊出口外推撞，有人以竹掃帚掟向他人，掃帚頭應聲折斷後，該人仍拿着掃帚棍繼續打人。鏡頭外有女聲說：「郁手呀佢哋！」涉事男子「開波」後，一名穿黑T恤和牛仔褲的男子被推跌在涼亭支柱旁，一名穿白底間條T恤及牛仔褲的男子揮拳猛打其頭部多次，隨即有其他人加入施襲，另一名穿紅T恤男子上前按着間條T恤男背部，嘗試制止他，被打的黑T恤男趁機爬起。

另一片段則見到一名身穿黑T恤、牛仔褲及波鞋的男子，俯伏在地面毫無反應，旁邊仍有10多名男子互相叫囂推撞。有女聲從距離人堆稍遠處問「邊個嚟㗎？」，另一女子則回答一個人名，而在倒地男子身旁的人則未見有關心他，只是繼續推撞，片段至此結束。