港人內地釣魚遭攔船「收陀地」　稱官方索「環境維護費」每人¥50

沉寂一時的內地海域攔船「收陀地」事件，近日再度出現！《香港01》接獲讀者報料，指近日租船前往內地珠海萬山群島海域、東澳島、擔杆列島至廟灣島一帶釣魚時，分別遭內地漁民多次開船「攔路索錢」，每次由40元至50元人民幣不等。



有釣魚客不忿屢次被無理索錢，直斥有關漁民的做法猶如「海盜」，遂拍片記錄整個過程，其間曾向漁民詢問來歷、由哪個政府單位委派來收費？對方竟自稱是由「陳X杰」村黨支部書記（村支書）委任，到來收取「環境維護費」。



根據讀者提供片段，事件發生於今年5月20日，有釣友租船出海，前往珠江口蚊尾洲一帶釣魚，其間一艘內地漁船向他們駛近，並指需要收取每人¥40元人民幣「環境維護費」，由當日開始執行。

釣魚客於是質問對方的背景來歷，以及由哪個政府部門授權？漁民支吾以對，指他們代表廟灣村收錢。釣魚客再追問由誰人委任，漁民聲稱是由名叫「陳X杰」村黨支部書記委任。釣魚客表明已記錄下相關資料，經證實後才會繳錢，漁民見索費不果，只好駕船離開。

每次出海被索錢兩三次 港人釣魚客斥做法如海盜

讀者黃先生亦提供另一片段，稱今年7月上旬在東澳水域發生，當時印有「粵珠漁休」船隻駛近黃先生乘坐的釣魚艇，漁民動作熟練，伸出撈箕向在場船隻索錢，釣魚客則乖乖就範，將預先準備的現金投入撈箕，再遞向漁民。

黃先生慨嘆，幾乎每次出海都會遇到該群「陀地」，而且每個水域都有所屬「陀地」，因此如果一天到不同群島垂釣，就有機會被索錢兩至三次，每次公價50元人民幣，若釣魚客議價，則會酌情收便宜些，但若不繳款，漁民則會在旁騷擾。

據悉，有閞海域有漁民「收陀地」的情況已維持多年，至疫情期間，以及曾有媒體報導事件，情況才一度收斂。未料，疫情後本港與內地通關，海上「陀地」即再次湧現。黃先生指已變成一種風氣，他形容該群內地漁民並不是由內地政府授權，行徑猶如海盜，「香港人去內地水域釣魚被收錢，難道內地人去香港攞魚，香港人又收返佢錢？一個中國嚟㗎嘛！」

漁獲豐富的珠海萬山群島由香港出發僅一至兩小時便能到達，向來受香港釣魚客歡迎，現時因應季節，該片海域出沒火點、黃腳鱲、芝麻斑、石狗公等魚類。一般而言，港人到內地水域釣魚，須向內地登記粵港居民「釣魚證」，而船隻須申請珠海港澳遊艇潛水垂釣區牌照，船尾展示「黃旗」 ，根據船身長度收費，一年費用數千元不等，獲發證後便能在有關海域釣魚。

《香港01》記者亦向其他海釣愛好人士了解。據其透露，一般而言，港人欲到外島釣魚，須花約千元，找香港的魚舖代辦「萬山區港澳居民垂釣卡」，當珠海邊防巡查時須展示合資格垂釣卡，否則會被抄牌罰錢，甚至扣船，故港船主大多只接待持卡釣魚人士。而由4、5年前起，便不時聽到有海釣人士在外島如萬山群島、擔桿列島釣魚時被收取「陀地費」，會有船隻駛近向船家收費，每人被收20至50元人民幣不等，付錢後對方會在船上插旗以作識別，若拒付費，對方會不斷在旁兜圈滋擾。據知，曾有收陀地的人士自稱在附近開魚排，自己飼養的魚走失被釣走，因此要收費。

漁民撻朵稱由村黨支部書記委任收錢 翻查資料真有其人

翻查資料，漁民口中所提及的「陳X杰」真的有同名人士。根據廣東省民政廳網站，陳為珠海市轄下一條村的村黨支部書記、村委會主任，曾獲珠海市優秀黨務工作者稱號。他曾推動數條漁村集資，成立一間休閒漁業發展有限公司，主要負責特色民宿、海上垂釣、潛水觀光、休閒戶外活動等業務。《香港01》曾嘗試不同方法聯絡陳書記本人或廣東省民政廳回應事件，但未能成功。