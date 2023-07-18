大圍電熱水爐爆炸｜機電署：零件故障及配件不當　已指令業主檢修

沙田大圍積德里4號富昌樓一單位，今早（18日）有電熱水爐爆炸，兩人受傷。據了解，出事的電熱水爐因故障而待修。機電工程署晚上回覆《香港01》查詢時表示，事故涉及一個「花灑儲水式電熱水器」，懷疑有零件故障，以及使用不適當類型配件肇禍。署方已根據《電力條例》（第406章），要求業主聘請註冊電業承辦商檢查及修妥單位內損毀的電力裝置，完成後須提交完工證明書（表格WR1），確保電力安全。署方會繼續跟進調查。



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據了解，涉事單位的17歲姓鍾女住戶，今早開啟電熱水爐後，坐在客廳等待加熱，數分鐘後電熱水爐突然爆炸，震力衝擊使屋內物品飛彈，打中鍾女的左腳，同時震盪撞落石屎，擊中地面途經的62歲姓潘男途人，他頭部及手部受傷，與鍾女均清醒送威爾斯親王醫院治理。

機電署提醒市民，必須依照廠商指示，由持牌水喉匠及註冊電業工程人員負責或督導安裝安裝電熱水器，同時必須採用原裝或廠家認可類型的冷熱水混合掣及花灑頭；使用電熱水器前應檢查是否有破損，使用期間若發現跳掣等異常情況，應立刻停止使用，並聯絡供應商檢查及維俢；使用電熱水器後亦應關掉電源。同時，市民應按照說明書指示使用及保養電熱水器，並定期安排合資格的技師檢查及維修電熱水器。