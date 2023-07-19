跨部門200人中環反恐演習　模擬制服槍手　新型流動指揮站首亮相

世界各地近年遭受恐怖襲擊，本港警方有見及此，今日（19日）凌晨時分參加代號「紫焰」的反恐演習，模擬香港大會堂內發生恐怖分子斬傷途人及槍擊事件，警方和康樂及文化事務署迅速抵達現場採取行動，最終成功制服恐怖分子，大約200人參與演習，新加坡警隊志願特警隊獲邀出席，其間新型流動指揮站首次亮相，人員在站內獲取最新資訊，靈活調配人手和資源，打擊恐怖活動。



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是次反恐演習進一步提升警隊處理恐怖襲擊時的溝通及應變能力，以及測試各前線單位的協作能力，除了康樂及文化事務署和警察學長計劃學生參與，藉此增強社區的反恐意識。

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演習第一部份模擬香港大會堂內發生恐怖分子斬傷途人及槍擊事件，人員迅速抵達現場採取行動，第二部分模擬採取行動以制服恐怖分子及進行連串後續工作，可見恐怖份子闖入大會堂嘗試持刀傷人，人員持槍制服對方，另外，亦有恐怖份子在演奏廳用槍脅持人質，雙方經駁火後，人員成功控制場面，演習模擬市民過程中受傷，需由人員協助治理。

新型流動指揮站在是次演習中首次亮相。（劉定安攝）

新型流動指揮站亦在是次演習中首次亮相，方便人員在戶外作出流動指揮，可在不同地理環境和氣候使用，一旦行動現場不適合使用流動指揮車，令警隊多了一個選擇，新型流動指揮站由内地公司製造，標榜容易設立，透過一個電動氣泵，就可以在7分鐘內吹起帳幕，擺齊所需裝備只需13分鐘，有需要的時候，更可以將多個帳幕相連，創造更多空間，而且防水抗火防紫外光，帳幕內有LED照明系統、電池、投影屏幕、電腦、5G Wifi設備、通訊設備，以及可移動冷暖氣機。