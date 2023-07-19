尖沙咀幸福中心近20人群毆案　反黑組接手調查拘捕8男

7月16日凌晨，尖沙咀幸福中心對開有近20人聚集毆鬥。網上流傳多條片段，有傷者俯伏在地面失去知覺，旁人則繼續互相推撞。警方指留意到相關短片，油尖警區反三合會行動組人員跟進，昨日及今日（18至19日）在油尖區拘捕8名年齡介乎22至43歲男子，涉嫌「在公眾地方打架」。所有被捕男子現正被扣留調查。



警方指，初步調查顯示，影片中的事件發生於7月16日凌晨約3時在加連威老道92號對開一休憩處及鄰近一酒吧。警員經情報分析後，一連兩日（18至19日）在油尖區拘捕8名年齡介乎22至43歲男子，涉嫌「在公眾地方打架」。所有被捕男子現正被扣留調查。案件交由油尖警區反三合會行動組人員跟進。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

其中一段在室內拍攝、長約6秒的片段當中，一名男子坐在地下，被最少3名男子按住肩膊狂毆其頭部，他舉起雙手嘗試自保。同時有人從茶几面拿起一件硬物，企圖扑向捱打男的頭部，其有更多人加入襲擊捱打男，旁邊有人多次大叫「停手呀！」、「唔好打！」另一段長約12秒的片段，則見到大多名男子互相推撞叫囂，其間有人失足跌在地下，但馬上爬起繼續指罵他人。旁邊同樣有人大聲勸止，惟各人未見停手。

至於在室外拍攝的片段，見到近20名男子在幸福中心面向科學館的一邊出口外推撞，有人以竹掃帚掟向他人，掃帚頭應聲折斷後，該人仍拿着掃帚棍繼續打人。鏡頭外有女聲說：「郁手呀佢哋！」涉事男子「開波」後，一名男子被推跌在涼亭支柱旁，一名穿白底間條T恤的男子揮拳猛打其頭部多次，隨即有其他人加入施襲，另一名穿紅T恤男子上前按着間條T恤男背部，嘗試制止他，被打的黑T恤男趁機爬起。另一片段則見到一名身穿黑T恤、牛仔褲及波鞋的男子，俯伏在地面毫無反應，旁邊仍有10多名男子互相叫囂推撞。