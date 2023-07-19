深水埗民居變私煙儲存及銷售中心　海關檢$150萬私煙拘一對夫妻

歹徒將市區民居開闢成私煙儲存倉，打算增加海關調查困難，但關員經調查後，今日（19日）在深水埗搗破一個私煙儲存及銷售中心，檢獲40萬支未完稅香煙，市值約150萬元，拘捕一對夫婦。



被捕男女分別是57歲地盤工人和53歲清潔工人；據了解，兩人是夫妻關係。

海關今午（19日）在深水埗區進行反私煙行動，鎖定一名女子，懷疑對方利用區內唐樓住宅作為私煙儲存及銷售中心，同日下午發現她手持尼龍袋，形跡可疑，關員於是上前截查，發現袋內藏有少量私煙，當場將她拘捕，並將她押回住所，再檢獲40萬支未完稅香煙，市值約150萬元，應課稅值100萬元，同時拘捕單位內一名同住男子，相信歹徒將市區民居用作私煙儲存及銷售中心，增加海關調查困難，但海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關檢獲40萬支未完稅香煙。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年，市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。