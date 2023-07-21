警反詐騙協調中心成立6年　接16萬個來電　成功攔截近118億元騙款

警務處反詐騙協調中心至今成立6年。警務處表示，協調中心自成立以來，共接聽逾16萬個公眾來電，成功勸止2,000宗進行中的騙案，並成功攔截高達117.9億元的騙款。



警務處反詐騙協調中心於7月20日舉辦電車巡遊宣傳活動，由警務處處長蕭澤頤、聯同16個一直與警方緊密合作宣傳防騙信息的公私營機構代表，一同主持活動啟動禮。及後登上最新防騙宣傳信息的電車「防騙號」，由上環巡遊到銅鑼灣，沿途播放防騙主題曲及防騙資訊。此外，40多名「銀盾先鋒」義工於銅鑼灣向市民派發防騙宣傳資訊單張及紀念品，以提高市民的防騙意識，避免成為下一宗騙案的受害者。

協調中心由香港警務處於2017年7月20日在商業罪案調查科轄下成立，以加強打擊騙案及提高市民防騙意識，協調警方各部門以及持份者在打擊及預防騙案方面的工作。協調中心具有多項職能，包括提供「防騙易18222」24小時電話諮詢服務；與本地金融機構、海外執法機構以及國際刑警組織緊密合作，積極攔截騙款以減少騙案受害人的金錢損失；採取情報主導的執法行動以及調派騙案應變小組人員、及早介入並阻止進行中的騙案；以及統籌警隊資源及積極與不同持份者聯繫，協調和制訂全方位的防騙宣傳工作。

協調中心自成立以來，共接聽逾16萬個公眾來電，成功勸止2,000宗進行中的騙案，並成功攔截高達117.9億元的騙款。截至5月31日，協調中心亦組織不同單位進行632次行動，成功拘捕661人，涉及至少641宗騙案。

警方指，為了加強與市民的互動，以及推動社會不同界別機構和人士協助警方宣傳防騙信息，商罪科今年6月推出「銀盾計劃」，與不同政府部門以及公私營機構合作招募及訓練「銀盾先鋒」義工，以及舉辦不同的防騙活動向市民宣傳防騙資訊以及「騙案日日新，提醒身邊人」的信息。為了加強防騙宣傳以應對騙案趨勢，協調中心將於7月下旬至8月推出一系列的大型防騙宣傳活動。市民如欲了解更多防騙活動的詳情以及最新的防騙資訊，可瀏覽反詐騙協調中心網頁（www.adcc.gov.hk）或小紅書官方帳號「香港反詐騙協調中心」（xhslink.com/AVqgBn）。