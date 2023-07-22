網民直擊│救護車要求將軍澳屋苑開閘被拒　居民拍片反被保安罵

救護員出勤工作，要求開閘進入屋苑但疑被保安員拒絕，事件驚動居民拍片，保安員卻反指罵拍片人士。片段終被放到屋苑的街坊群組，保安的行為引來居民群起罵之。



涉事現場為將軍澳區鄰近醫院的一個屋苑。放片上網的居民指，事發於19日晚上約10時，當時她返回屋苑近醫院的閘口，發現一輛救護車停在附近，救護員要求保安員開閘，惟當中一名男保安員向控制室通報後，控制室卻要求救護車兜到近坑口村迴旋處的入口進入。據片主所述，當時救護員曾指迴旋處塞車，會延誤救人時間。另一名女保安員則指示救護員徒步到第4座：「4座咁近，行入去啦！」救護員為免阻礙救人，只好抬擔架床步行入內救人。

該拍片者稱，當時「睇唔過眼」，與另一名街坊要求保安員開閘，卻被女保安員用粗言指罵。片主又質疑：「如果消防閘連救護車都唔用得，唔知幾時先可以用呢?」就片段所見，該女保安員曾講粗口，而男保安則「打圓場」，以客氣的語氣稱：「佢X我咋，佢新嚟唔識咁多嘢」，惟女保安未有領情，繼續與居民唇槍舌劍。男街坊亦怒不可遏：「住X咁耐都未見過咁X惡嘅實Q！」。

片段繼續在網上街坊群組發酵。有居民直言「係囉，𠵱家啲保安都係咁嘅，好惡㗎！ 都唔知點解交管理費仲要受氣」，又有人認為「警車要入我諗兩條XX唔敢叫呀蛇兜路」。亦有居民貼出相關法例：「任何人抗拒或阻礙他人執行任何公務，或獲得合法授權或合法受僱執行公務的人員或其他人員執行任何公務，或合法抗拒或阻礙他人執行任何公務，則需處一級罰款及監禁6個月。」

依據GOOGLE地圖所示，如駕駛車輛由屋苑近醫院一邊閘口、前往近坑口村的閘口，需時5分鐘。而近醫院閘口與第4座之間，則只有約50公尺，確實是最近的閘口。