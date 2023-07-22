上環電車撞男子捲入車底送院亡　電車男司機涉危駕被捕

今日（22日）下午1時許，上環德輔道中無限極廣場對開，一輛往西環方向的電車，據報撞倒一名正在電車站月台邊緣行走的男子。41歲姓李男傷者被困左邊車頭下，要由消防員救出。救護員即時施心外壓急救，然後送往律敦治醫院，惜延至下午2時12分不治。35歲姓何電車男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，現正被扣留調查。



消息指，死者當時於電車站等候電車期間，在電車站內範圍沿邊行走，有候車乘客目擊一輛電車埋站，死者當時背向電車，懷疑被電車左車頭撞到右膊後失平衡倒下，卡於車頭拖行數米。

港島總區交通部特別調查隊正調查案件。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36606849或36606800與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。

電車公司：初步了解男途人突衝出馬路 車長即響號停車

電車公司表示，今日（7月22日）下午1時10分，一輛西行16號電車駛至上環文華里對開電車站時，撞到一名突然從電車站月台衝出橫過馬路的男途人。據初步了解，該名男途人當時在電車站上背向行駛中的電車，期間突衝出馬路，車長見狀即響號及停車，惟不幸仍撞到該名男途人。電車公司向死者家屬致以最深切慰問，事故詳細原因及具體細節正在調查，電車公司會全力配合警方調查。事件後西港城至堅尼地城的電車服務一度受影響，於下午2時10分回復正常。