就父親袁弓夷遭通緝案被國安處帶走調查　袁彌昌今午離開灣仔警總

香港國安處懸紅100萬元通緝在美國籌組「香港議會」的袁弓夷。據了解，袁弓夷長女袁彌望今日（24日）被警方國安處人員帶走助查。袁弓夷兒子袁彌昌的妻子、新民黨立法會議員容海恩今午證實，她與袁彌昌今日同被國安處警員帶到警署受查。至下午5時許，袁彌昌離開灣仔警察總部，自行搭的士離去，稱「唔受訪喇，多謝大家。」



容海恩今午4時許在立法會見記者，表示10多名持搜查令的國安處警員，今早到她與袁彌昌的住所受查。兩人分別被帶到警署受查，其中容海恩到西區警署，接受約3小時的錄影會面，她稱事件暫時未影響她與丈夫的關係，又說已預見有需要協助調查。袁彌昌則被帶到灣仔警察總部協助調查，他日前承認早前赴美外遊時曾與父親袁弓夷「短暫交流」，但指未有談論政治，強調僅閒話家常。

據了解，警方國安處今日突擊搜查袁弓夷在港家人單位，帶走其家人包括長女袁彌望及二子袁彌昌等人，相信是調查其家人是否仍然與袁弓夷有任何形式的聯絡或金錢往來。消息稱國安處高度重視案件，相信會繼續就其餘被通緝者的在港聯繫人或代理人展開調查，深入追究相關人等的罪責。

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警方國家安全處（國安處）早前向法庭申請拘捕令，通緝共8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，每人各懸紅100萬元。

通緝令指，袁弓夷涉嫌干犯國安法第22條和29條的顛覆國家政權罪，和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案情指出他在海外籌組「香港議會」，發動公投以推翻中央和香港特別行政區政權機關，以及勾結海外反華政客組織，在不同場合都要求外國對中國和香港特別行政區進行制裁或採取其他敵對行為，他最近亦提及要制裁香港特別行政區的法官。

▼7月3日 警方國安處懸紅通緝8在外港人▼

