九龍塘大廈塌鐵閘傷人｜新安裝半年多次故障　原約定今日維修

九龍城界限街九龍塘大廈昨晚有大閘塌下，壓傷一名女保安員。塌下的鐵閘原封不動，今早仍然橫放地面，管理公司拉索帶圍封現場，勞工處及屋宇署人員到場檢視及展開調查。據悉鐵閘新安裝半年，多次出現故障。昨日下午保安員再次發現有異樣，通報後約定鐵閘公司今日維修，不料預約數小時後卻發生下塌事故。



受傷女保安員姓李65歲，意外後面部流血、盤骨裂傷、四肢亦被壓傷，目前留院伊利沙伯醫院，情況嚴重。據了解，她受僱於物業管理公司，派到九龍塘大廈崗位數年，主要返夜班，晚上7時至翌日早上7時。

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《香港01》記者今早再到現場了解情況，可見塌下的鐵閘未被移動，管理處用索帶圍封該處，並開啟勵德街側門鐵閘讓車輛出入。上午10時15分，勞工處及屋宇署共3人到達現場，他們檢視鐵閘的結構、拍攝存檔，並向管理公司了解情況。

肇事電動鐵閘分左右兩扇門，每邊約2米高、2.5米濶，可手動或遙控開關。現場一名保安員透露，舊有的鐵閘使用了十多年，半年前換上肇事鐵閘，直至上月6日，同事發現右邊閘門不暢順，開到一半，懷疑被螺絲頂住軌道，通知鐵閘公司即日維修。至昨日下午約3時，右邊閘門再次不暢通，於是立即通報，獲鐵閘公司回覆將於翌日（7月26日）到場維修，不料當日晚上左邊閘門卻發生倒塌事故。

據悉，鐵閘可以手動或電動形式控制，昨晚7時45分左右，傷者發現鐵閘未能自動關閉，遂以手動形式嘗試關閉，其間鐵閘突然倒下壓住她；一名路人行經發現事件立即通知傷者的同事將她救出及報警送院。據了解，鐵閘於去年12月中新安裝，曾多次出現故障未能自動關閉。