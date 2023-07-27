大埔鳳園現3呎長「鱷魚」疑雲　目擊村民：撞向單位玻璃嘭嘭作響

大埔鳳園今午（27日）驚現「鱷魚」疑雲！下午近5時，鳳園村有村民報警，稱在其村屋外的露台位置，發現一條長約3呎的懷疑鱷魚，惟牠已離開，警員到場搜索未有發現。發現事件居民婆婆表示，見到「鱷魚」撞向其玻璃發出「嘭、嘭」響聲，於是拍照及通知女婿報警，惟「鱷魚」爬到屋外草叢隨即失去蹤影，照片只拍到其下半身。另外婆婆又指有街坊曾稱附近有人飼養蜥蜴，早前懷疑走失。

香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研表示，憑相片難以認出相中的爬蟲是蜥蜴或鱷魚，但估計或為泰加巨蜥或俗稱「五爪金龍」的巨蜥，有可能是意外走失的寵物。



不願上鏡的村民黎婆婆表示，今午突然聽到屋外傳出異響，她透過玻璃望出屋外，發現竟有一條「鱷魚」在露台洗衣機位置撞向其玻璃，發出「嘭、嘭」響聲，她於是從屋內走出露台拍下「鱷魚」的照片，其女婿則報警。黎婆婆憶述「鱷魚」懷疑已在屋外逗留逾一小時，拍照後就見到牠從村屋爬到屋外草叢，然後失去蹤影。

村民黎婆婆表示，發現的動物從其住所爬到對開草叢，之後失去蹤影。（朱永倫攝）

黎婆婆稱，她的住所外本身放有不少雜物，警察到場後「幫手搬開晒啲嘢」尋找「鱷魚」蹤跡，惟最終未能尋獲。她直言家中有小孩子，現時仍未找到涉事動物，「梗係擔心啦」，唯有暫時不讓孩子到屋外玩耍。她亦通知鄰居注意，「佢哋都有細路哥㗎嘛」。她又提及警方表示會通知漁護署跟進，惟「唔知點解漁護署大早話嚟，𠵱家又無嚟喎」。警方就事件通知漁農自然護理署，《香港01》正向漁護署查詢。

遷入鳳園村4年，黎婆婆說以往捉過蛇、也見過變色龍，但今次發現的動物則「以前無見過」。她引述其他村民表示，附近有人飼養蜥蜴，而該蜥蜴日前懷疑走失；另有村民則稱日前見過有人放生蜥蜴。

黎婆婆的住所對開有大片草叢。（朱永倫攝）

香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研回覆《香港01》查詢表示，單憑相片判斷，難以認出相中的爬蟲是蜥蜴或鱷魚，但他估計有關物種為泰加巨蜥或俗稱「五爪金龍」的巨蜥，牠們普遍身長超過一米，經常被市民混淆。今次發現的動物有可能是有人飼養的寵物、或意外走失。他指出，若飼養中的蜥蜴走失，將難以在野外生存，因為牠們已習慣被主人餵飼，失去捕獵本能，可能漸漸餓死。

香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研（受訪者提供）

黃朗研指出，要辨認出蜥蜴或鱷魚兩者，可以留意有關鱗片排列、面部輪廓和形狀，一般鱷魚鱗片會較為粗糙。他提醒市民，若在野外見到有關爬行動物，不要主動接觸或扔擲物件刺激及挑釁，應保持距離，應慢慢向後行及離開，再報警求助。