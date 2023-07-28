車撞律政中心｜印裔男司機被捕2至3人在逃　O記跟進調查是否蓄意

一輛Audi私家車今早（28日）在中環下亞厘畢道懷疑失事，剷上行人路撞毀石壆和鐵柱後衝入律政中心西座，撼保安更亭石壆。車上3人棄車而去，其後涉案司機折返現場。

警方經調查後拘捕該名23歲印度裔男司機，涉嫌刑事毁壞及危險駕駛，其酒精及藥物測試結果呈陰性。有組織罪案及三合會調查科跟進事件，警方指案件另牽涉2至3名人士，已鎖定部份目標人士，警方將檢視所有證據，不會排除任何可能性，以判斷事件純粹意外或蓄意。



有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東交及警務處助理署長（刑事）鍾詠敏交代案件。（黃偉民攝）

有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東指，意外後，警方迅速到達現場，事件中無人受傷。而案發後1小時，一名男子到場向警員表示，為案發涉事車輛司機。警員隨即向他作酒精及藥物測試，結果呈陰性。警方搜查車輛後，車內沒發現任何違禁品。經初步調查後，警方以涉嫌刑事毁壞及危險駕駛罪，拘捕一名23歲男子，他為一名印度裔的香港永久居民，報稱職業為程式員，並無任何刑事紀錄。現正被扣留調查。

何振東指現階段調查屬初步，將檢視所有證據，不會排除任何可能性，以判斷事件是否純粹意外，或蓄意撞向律政中心。警方相信，案件牽涉另外2至3名人士，初步相信為南亞裔，現已掌握部份目標人士，希望盡快追查將他們歸案。警方將調查被捕人士有否三合會背景或政治動機。

警務處助理署長（刑事）鍾詠敏表示，律政司是捍衛及保護香港法治的重要機構，任何以暴力手段，衝擊挑戰香港法治行為，警方絕不容忍，不會坐視不理。已指示警方有組織罪案及三合會調查科調查。

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律政中心舊稱中區政府合署，包括東座、中座及西座，1954年至1959年間落成，曾經是布政司署、行政局及立法局，香港特別行政區政府總部、行政會議的所在地及主要辦公大樓，建築群於2012年被評為香港一級歷史建築。