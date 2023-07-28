海關破3毒品案檢$3800萬K仔大麻花冰毒　以車蠟、防撞物料等掩飾

海關在上月及本月分別偵破共3宗毒品案，在機場貨運站、深圳灣管制站及元朗區，分別檢獲液態氯胺酮、大麻花和冰毒，市值共3,860萬元，相信主要供應本地市場。其中氯胺酮被收藏在車蠟內作掩飾；大麻花分別被藏於一個掛鐘或被偽裝成鐘的防撞物料；冰毒則藏在一件大型器械內，需鋸開器械才發現毒品。海關仍在調查3宗案件，不排除稍後會有人被捕。



海關破獲3宗毒品案件，分別檢獲液態氯胺酮、大麻花和冰毒，市值共3,860萬元。（陳浩然攝）

海關人員在6月17日和18日透過風險評估，檢查一批共3箱從荷蘭空運抵港、報稱汽車車蠟的貨物，發現X光影像有可疑，加上運貨人以高昂的快遞運輸費，空運大量相對不算昂貴的車蠟，引起海關懷疑，於是打開貨物檢查，結果在共92瓶車蠟當中的48瓶，檢獲共重約47公斤的懷疑液態氯胺酮，市值2,560萬元。海關毒品調查科機場調查課調查主任邱健偉指出，檢獲的氯胺酮與車蠟無論在形態和顏色上均有分別，故人員打開貨物檢查時，一眼已可看出兩者有不同。

至7月3日，海關人員在深圳灣管制站截查一件由南非寄到香港的速遞貨物，在一件報稱掛鐘和零件的貨物內，檢獲33公斤懷疑大麻花，市值約760萬元。海關毒品調查科毒品調查第三組督察邱穎陽表示，涉案掛鐘收在一個50公斤重的大木箱內，海關人員在鐘內發現一批以黑色膠袋包裝好的大麻花，共重約4公斤；拿起掛鐘後，再發現另一批同樣以膠袋包好、共重29公斤的大麻花，緊密地堆砌在木箱底部，相信毒販企圖將大麻花偽裝成防撞物料作掩飾。

海關人員其後於7月21日在元朗巡邏期間，於一個貨倉檢查一件大型器械，鋸開後在鐵內檢獲約8公斤懷疑冰毒，市值約570萬元。海關正調查該件器械是否入境香港不久，或是否擬轉口到其他地方。

海關在元朗貨倉的一件大型器械內，檢獲約8公斤懷疑冰毒，市值約570萬元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任羅霆峰表示，海關近期發現，販毒集團企圖利用快遞公司及集運公司運送貨物，將毒品混入大量不同種類的貨物中，企圖魚目混珠，增加執法人員偵查難度。海關人員除了透過風險評估挑選貨物檢驗，亦與物流業界及集運公司保持緊密聯繫，務求提高業界的風險意識。他呼籲物流業界集運公司若發現可疑客戶，可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬非常嚴重的罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元。暑假來臨，海關提醒家長多加留意子女，防止他們被誘騙去參加販毒活動，亦呼籲青少年勿貪圖金錢利益而接受任何人聘請或委託，或在未確定物品屬性下，助人運送物品進出香港；市民亦要避免將個人資料或地址，交予他人作收取郵包或貨物用途。