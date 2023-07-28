啟德地盤7工人百呎密閉空間灌石屎　疑酷熱下空氣不流通致不適

今午（28日）1時許，啟德承豐道33號啟德郵輪碼7名工人在地底進行灌石屎工序期間感到呼吸困難不適，當中一人疑一度陷入半昏迷，他連同另外3名不適工人由救護車送院，餘下3名工人經檢查後無恙。據了解，7人當時一個面積僅100平方呎的密閉空間內工作，疑因空氣不流通及天氣酷熱導致不適。《香港01》正就事件向勞工處及地盤承建商協興查詢。



現場是承豐道33號。（蔡正邦攝）

據了解，7名男工人年齡介乎31至57歲，他們今早10時許開始，在地盤地庫擬建為停車場的工地內，一個100平方呎的密閉空間內進行灌石屎工序，該密閉空間出入口僅2呎乘4呎。至下午約1時，各人感到呼吸困難，遂返回地面休息，其中一名年約34歲工人更疑陷入半昏迷。救援人員接報趕至為7名工人治理後，將一度昏迷的男工及另外3名不適工人送聯合醫院救治，餘下3人經檢查後毋須送院。

警方最初接報時，曾接獲通報指工人疑在聞到不明異味後感不適，但消防用儀器探測後，並無發現不明氣體，估計7名工人可能是因在酷熱天氣下於密閉空間工作，加上空氣不流通導致不適。

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翻查資料，由今早10時至下午1時許事發前，勞工處分別在10時20分及11時50分兩度發出黃色工作暑熱警告，每次各生效一小時。