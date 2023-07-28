火炭野豬連襲2人被麻醉捕捉　漁護署：對公眾構成危險需人道處理

火炭今日（28日）發生野豬咬人事件，一隻成年野豬在港鐵火炭站近樂景街撞傷一名女途人，及咬傷一名15歲少年。野豬傷人後逃至附近草叢，漁護署人員到場後，以麻醉槍將野豬麻醉並捉走。漁護署表示，考慮到該頭野豬在市區出沒會對公眾構成危險，人員遂將其人道處理。



漁護署人員到場後，以麻醉槍將野豬麻醉並捉走。

漁護署人員到場後，以麻醉槍將野豬麻醉並捉走。

事發今早11時許，警方接報在港鐵火炭站B出口近樂景街，一隻長逾1米的野豬撞傷一名女途人，及咬傷一名15歲少年手肘和腳部，野豬傷人後逃去，警員及漁護署人員趕至，在附近草叢尋獲野豬，最終漁護署人員發射麻醉槍將野豬麻醉，待野豬暈倒後帶走。

被咬傷的15歲少年余同學表示，當時在港鐵站發現一隻野豬突然出現，並衝落電梯平台，先撞向一名女途人的大腿，將她撞至跌倒地上。余同學見到野豬來勢洶洶，連忙上前協助女途人，不料同告遇襲。他嘗試用鞋袋擋格，但仍無法掙脫，「攞個袋撼落佢個頭，但佢繼續咬落嚟，掙扎咗幾次，鬆開咗佢，都係咬返上嚟，畀佢咬到褲都爛埋。」余與野豬搏鬥半分鐘始脫身。他形容，該隻野豬本身受傷，口部有血，懷疑受到刺激而有攻擊性。他的手肘和大腿受傷流血，女途中的傷勢比他嚴重，大腿流血，走路不方便。余續指，該隻野豬今早曾在馬場一帶徘徊。

余同學指手肘、大腿受傷流血。（黃學潤攝）

漁護署：已將捕捉野豬及人道處理

漁護署表示，接獲警方轉介指有野豬在沙田大涌橋路一帶出沒，遂派員到場跟進，發現一頭重約70公斤、體長約120厘米的成年雄性野豬，其身上沒有發現明顯傷痕。署方指考慮到該頭野豬在市區出沒會對公眾構成危險，人員遂將其捕捉及人道處理。