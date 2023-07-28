車撞律政中心｜撞毀石壆屬一級歷史建築　古蹟辦提供維修意見

一輛私家車今早（28日），剷上舊中區政府合署行人路，再衝入律政中心西座，撼保安更亭石壆，警方其後拘捕一名印裔男司機。發展局表示，是次意外導致該址出入口附近由花崗岩築砌的石壆輕微損毀，損毀的部分屬於舊中區政府合署歷史建築評級範圍，將由建築署負責維修。古蹟辦會從文物保育角度為修復方案提供技術意見。



舊中區政府合署由3座辦公樓組成，中座、東座及西座相繼於1957年、1954年及1959年完工。建築物於2012年被評一級歷史建築。東座曾用作政府高級官員的辦公室；中座則是政府核心官員的辦公室，亦是前立法局及行政局的會議廳；西座設有食堂及多個部門的辦事處。



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事發於早上7時12分，涉事私家車在下亞厘畢道轉右期間失事，剷上行人路撞石壆及鐵柱，衝入律政中心西座，撼保安更亭石壆後停下。私家車擋風玻璃碎裂，車頭冚摺曲，泵把甩脫，安全氣袋彈出，據報車上3人棄車而去。警方調查期間一名南亞裔男子折返，其後證實是涉事司機。由於位置敏感，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）到場，律政司司長林定國也由辦公室走出來，查看情況。

警方經調查後拘捕該名23歲印度裔男司機，涉嫌刑事毁壞及危險駕駛，其酒精及藥物測試結果呈陰性。O記跟進調查事件，警方指案件另牽涉2至3名人士，已鎖定部份目標人士，警方將檢視所有證據，不會排除任何可能性，以判斷事件純粹意外或蓄意。