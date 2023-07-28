有片｜尖沙咀警鐵馬突切線調頭　的士收掣不及撞跌警員

尖沙咀今午（28日）發生警察電單車交通意外。有車cam片段拍得一輛警察電單車，下午近3時在九龍公園徑只准直去的行車線，突然右轉切線，右方行車線的士的收掣不及撞向警察電單車，電單車上交通警亦應聲跌倒，隨即自行站起。據了解，涉事交通警當時打算調頭，意外中無人受傷。



現場為九龍公園徑與中間道交界，片段顯示，的士原本在警察電單車後方，與警察電單車使用同一行車線，沿九龍公園徑南行。其後的士切線到右邊的行車線，駛至與中間道交界的紅綠燈位置時，警察電單車突然右轉近90度駛至的士前方，的士隨即撞跌警察電單車。交通警隨電單車倒地翻滾半圈，其後自行站起。

警方指事發下午2時58分，警察電單車與的士沿九龍公園徑往梳士巴利道方向行駛，駛至中間道交界時，警察電單車欲調頭，結果與的士相撞，事件中無人受傷。案件交由西九龍總區交通部特別調查隊跟進。

警察電單車與的士相撞意外發生前，事發路段發生另一宗交通意外，警方在下午約2時25分接報，九龍公園徑有輕型貨車及的士相撞，3人受傷不適送院。據了解，兩車分別沿九龍公園徑左二線及左三線南行，駛至近北京道時，輕型貨車由左二線切入左三線，的士收掣不及從後撞到貨車。31歲姓陳的士男司機報稱頭痛，車上兩名26歲和16歲的姓張男乘客則分別報稱心口痛及手部受傷，3人由救護車送伊利沙伯醫院治理。