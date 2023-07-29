法籍男疑潛山頂豪宅玩極限運動墮樓亡　周遊各國危攝　IG曬驚險片

一名30歲法國籍男子在周四（27日）晚上，於港島半山地利根德閣第3座墮樓身亡。據了解，死者佯裝訪客進入大廈，在大廈疑玩極限運動時因惡劣天氣被困高處，雖然曾拍窗求救，惟最終墮樓身亡。

《香港01》在死者的社交媒體Instagram上，發現他上載大量在世界各地高樓大廈行走等危險動作的影片及相片。另外，記者今日（29日）到訪死者在港入住的酒店，得悉他於上周一（17日）獨自登記入住，並原定明日（30日）退房。酒店負責人形容死者為人友善，「very normal ，very gentle」，不相信他是自尋短見。



該名30歲法籍男子的Instagram自我介紹為攝影師，不時周遊列國，足跡遍及歐洲、亞洲、南北美洲等地，Instagram帳戶共有143個帖文及影片，當中不少是在天台高空拍攝的照片。翻查資料，他已多次來港及拍照留念。

法籍男曾在本港及外地的大廈天台行走，又試爬上屋頂、地盤天秤、大橋等地拍照及航拍，有時更僅用雙手抓住天台邊緣或天秤金屬桿，畫面看來非常危險，帖文通常會有rooftopping、urbanrxploration、scaryhighstuff 等標籤（hashtag）。而他最後一個帖文是在7月24日上載一張香港時代廣場高空俯瞰的相片。

死者最後一個帖文是在7月24日上載一張香港時代廣場高空俯瞰的相片。（Instagram截圖）

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《香港01》記者今日到訪死者在尖沙咀重慶大廈租住的酒店，酒店負責人表示，死者於上周一（17日）獨自登記入住，並原定於明日（30日）退房。她指，警方昨日及今日先後到酒店調查，今日早上更檢走死者房內的個人物品，她表示對意外並不知情，又提到死者主要在日間外出，平日出入亦未見有人相伴。負責人形容，死者為人友善，「very normal ，very gentle」，沒有任何異常舉動，不相信他會自尋短見。

死者在香港租住了位於尖沙咀重慶大廈的酒店，酒店負責人表示，該名死者於上周一（17日）獨自登記入住，並原定於明日（30日）退房。（黃偉民攝）

周四晚上近9時，有住戶報案，指其住宅外牆的煤氣喉懷疑斷裂漏氣。消防到場關上煤氣掣，期間發現一名男子倒斃天井。警方調查證實死者30歲為法國人，並非涉事大廈住客。

據悉，昨日傍晚6時許，死者佯裝到大廈40樓訪友，保安其後發現該單位住客並不認識死者，追查下發現死者進入升降機後，沒有於40樓步出，反而直往49樓；約15分鐘後，閉路電視顯示，死者在66至68樓梯間出現。保安前往檢查，發現機房的門及通往大廈頂樓的鎖頭均被撬開。

此外，68樓一名家庭傭工曾發現一名外籍男子，在其單位窗外敲打玻璃窗，家傭受驚報警求助，惟警方到場時死者已告墮地。警方調查後，發現屬於死者的運動相機和無人機內有一些極限運動的視頻，相信他是該類運動的愛好者；估計事發時他在大廈進行極限運動時遇上惡劣天氣，被困於68樓外牆，故敲打玻璃窗求救，惟最後意外墮下。