深水埗15歲仔偷女同學門匙　趁外遊上門爆竊被撞破　竟刺傷男戶主

深水埗麗閣邨麗蘿樓發生持刀入屋爆竊案，據了解，涉案15歲少年早前偷去一名前女同學家中鎖匙，得知她最近外出旅遊以為寓所無人，於是用偷來的鎖匙進入單位企圖掠財，不料女同學父親回家撞破，少年竟在背囊拿出21厘米長軍刀刺傷對方左胸口近胃部，傷口深達7厘米。男戶主負傷還擊，成功將少年制服報警。少年在糾纏期間右眼、背部等亦受傷，被趕至的警員拘捕。



被捕男子蒙頭由救護車送院（陳永武攝）

消息指，被捕少年為中四生，將升中五，他沉迷打機，與被偷鎖匙的女生於小學時是同學關係，並非情侶。他疑過往曾到訪對方家中，故知悉其地址。而受傷的男戶主姓朱（64歲），報稱任職裝修工人，身型健碩，與妻子育有一對女兒。他與被捕少年素未謀面，互不相識。

據悉，少年得知前同學近日去旅遊，以為對方是全家出遊，於是昨晚11時許，持偷來的鎖匙上門作案，沒料到朱男未有隨妻女外遊，用鎖匙開門入屋之際，驚見有人在家中搜掠財物。少年見東窗事發，在背囊取出一把約長21厘米的刀，刺向朱男左胸口近胃部，造成3厘米闊乘7厘米深的傷勢。

朱男負傷與少年糾纏，期間成功制服賊人及報警求助。衝鋒隊人員接報趕至拘捕少年，並發現他企圖偷走屋內一部電子遊戲機Wii。受傷男戶主送往瑪嘉烈醫院治理。而少年右眼、鼻流血及背部紅腫，黑布蒙頭送往明愛醫院治理。案件列「嚴重入屋犯法罪」，交由深水埗警區重案組第一隊跟進。

今早（30日）涉事單位內一名女子應門，表示事件已交由警方調查，有待查明。單位門外有警方掃指模取證的痕跡。

警員進入麗蘿樓調查

被捕男子蒙頭由救護車送院（陳永武攝）