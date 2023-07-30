「蛋蛋俱樂部」網媒記者疑於荃新天地遭劉馬車拳打　浴血受傷送院

荃灣發生襲擊案。今日（30日）下午約6時許，警方接獲一名年約30歲男子報案指，在荃新天地被一名男子拳打，流血受傷，其後施襲男子沿楊屋道逃走，有途人目擊情況報警求助。其後，救援人員報接到場，將男事主送往仁濟醫院治理，警方正調查事件。

據了解，被打男子為網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志梁志恒，他到醫院接受治療。《香港01》記者於醫院尋獲梁，可見他鼻樑及右邊臉頰貼有膠布，眼鏡不知所終。他今日曾於網上平台進行直播，標題為「劉馬車又約我去吵交」，影片中段可見網名「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒在荃新天地現身，與梁並肩而行，其間劉馬車要求他停止拍攝，雙方未達共職，其間梁懷疑受襲。

據悉，於傍晚6時48分，警方亦接獲「劉馬車」致電999報案，指自己在荃新天地外襲擊一名男子，但他已經離開現場，稍後會到天水圍警署自首。劉馬車亦於相約時間在個人youtube頻道開直播，標題稱他向港人道歉，並指自己遭人連日騷擾，忍無可忍，而他在直播中表示自己會自首。



「蛋蛋俱樂部」網媒記者梁先生接受訪問講述事件經過。（林振華攝）

「蛋蛋俱樂部」網媒記者梁先生表示，今天4時許在荃灣工作，之後接到劉馬車訊息聲稱不想再有爭執，希望6時到荃新天地和解。豈料，劉馬車到場後二話不說就動手，打傷他的鼻子，又大叫「我而家就走去自首」然後逃去無蹤。梁先生又指，劉馬車打他的原因是因為「搞佢屋企人」，但梁先生表示完全不認識其家人，他續稱劉馬車誣衊他很多事情，當中包括指他曾侵犯13歲女童，梁先生指昨日已經到深水埗警署報案。