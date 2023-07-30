石籬邨六旬漢圖剪刀自殘　鐵閘淋腐液傷兩消防　事主被捕送院

葵涌今午（30日）發生企圖自殺及傷人案。下午約4時半，警方接獲石籬邨石榮樓一名女子報案，指其年約65歲父親企圖用剪刀自殘鎅肚及企圖跳樓。救援人員接報趕至，發現男事主反鎖自己在房內，並疑在消防員嘗試破門入屋期間，向單位鐵閘淋潑腐蝕性液體。兩名消防員在救人期間遭腐液灼傷受傷，其中一人傷及前臂及腳部，另一人肩膊及前臂受傷，均清醒送瑪嘉烈醫院救治。

事件中消防曾開救生氣墊戒備，談判專家奉召到場游說。至晚上7時許，男事主態度軟化，救援人員成功進入單位，將他送瑪嘉烈醫院治理，他並涉嫌傷人被警方拘捕。



就事件中有消防員受傷，《香港01》正向消防處查詢。

據了解，65歲男事主原本一家四口居於事發單位，他與妻子已結婚長達35年，惟兩人一直因相處及性格不合問題而爭執。其妻早前提出離婚及遷出，今午返回單位執拾個人物品，其間曾與男事主交談，妻子其後離開。約兩個多小時後，事主長女回家時發現事主企圖自殺，於是報警，惟事主將到場的警員及消防員趕出屋外，警員與消防員為救人而破門入屋，其間事主開門丟出腐液傷及兩名消防員。他最終自行開門，被警員拘捕，案件交由葵青警區刑事調查隊跟進。

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