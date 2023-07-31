珍惜生命│顯徑邨18歲少年疑墮騙案感被屈輕生亡　家傭傷心同送院

沙田發生墮樓案。30日晚上11時許，據報一名男子，被發現倒臥在大圍顯徑邨顯佑樓對開花槽，昏迷不醒。救護員接報趕至現場，發現事主身受重傷，立即將他急送威爾斯親王醫院搶救，惟至31日凌晨時分證實不治。初步得悉，事主疑從上址大廈高處墮下，警方正調查事件，列作「有人從高處墮下」跟進。據了解，事主年僅18歲，其家傭得悉事件後太過傷心，須送院檢查。



據了解，姓林（18歲）事主在上海讀中學，本月21日抵港與家人團聚。他昨晚在家庭群組發放遺書，內容講述被自稱內地公安的人指控他涉及上海洗黑錢案，由於感到被陷害所以尋死，隨後墮樓。事主被送往威爾斯親王醫院救治，其後證實死亡。

警方表示，30日晚上11時22分，警方接獲途人報案，指事主倒臥於上址對開，懷疑從高處墮下。人員接報到場，事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。上址單位一名51歲外傭，於墮樓事件發生後感到不適，清醒送往威爾斯親王醫院治理。

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