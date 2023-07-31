百元報酬利誘學生賣資料製假證　優惠價買電子產品轉售　5人被捕

警方前日（29日）在中區進行反罪惡巡邏期間，截查5名可疑男女，揭發他們涉用假學生證，以優惠價購買共值逾25萬元的電子產品，再經二手市場轉售圖利，遂以涉嫌以欺騙手段取得財產及行使虛假文書拘捕該5人，當中兩人是學生。案中警方檢獲10多名人士的學生證，當中包括被捕人，懷疑有學生收取僅僅百多元的報酬，提供個人資料及照片予不法分子製作假學生證購物。



行動中警方檢獲逾300張假學生證。（林振華攝）

中區警區重案組第3隊案件主管督察蔡浩然表示，被捕3男2女年齡介乎18至31歲，其中3人報稱無業，其餘兩人報稱學生。中區警區特遣隊人員前日進行反罪惡巡邏期間截停該5人，在他們身上搜出假學生證，調查後發現他們涉用假學生證，以優惠價購買大量電子產品，企圖其後以較高價錢轉售獲利。

警方調查顯示，有人涉嫌於暑假期間，以佣金制招攬青少年利用假學生證犯案「搵快錢」。案中檢獲逾300張假學生證、約23萬元現金，以及總值逾25萬元的37套電子產品，包括平板電腦及耳機。該批學生證牽涉10多人，包括案中被捕人。警方相信另有不少青少年被犯罪集團招募，交出個人資料及相片製作假學生證。

蔡浩然表示，檢獲的假學生證涉及兩間大學，其中一名被捕人亦是大學生，但並非利用自己的大學身分購物。警方正調查被捕人轉售電子產品的渠道，初步相信他們是經二手市場轉售物品，賣出每套電子產品可賺取千多元，合共獲利約6萬元。

翻查資料，蘋果公司今年推出多種學生優惠，例如可以優惠價購買MacBook、iPad，買Mac機送AirPods、買iPad送Apple Pencil等，最高減價近2,300元。據了解，犯罪集團向被捕人提供現金，讓他們到Apple Store使用學生優惠購買電子產品；檢獲的300多張學生證涉及11名持有人，姓名及照片會重覆使用，學生證編號則不同。

根據香港法例，以欺騙手段取得財產罪，一經定罪最高判囚10年；行使虛假文書罪一經定罪，最高更可判14年監禁。蔡浩然指出，不少不法分子會在暑假期間，利用青年想「搵快錢」的心態，誘騙他們參與非法活動，警方呼籲市民特別是青少年，求職或找暑期工期間應提高警覺，勿隨意交出個人資料，更不要因為貪圖小便宜或折扣優惠，利用屬於其他人的證件甚至是假假證件或文件，作買賣圖利。市民若懷疑受騙，可致電警方防騙易熱線18222查詢。