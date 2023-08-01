打鼓嶺違泊私家車阻巴迷影相致互毆　司機涉咬傷巴迷手指同被捕

打鼓嶺發生打鬥傷人案，事件疑涉巴士迷影車時，被違泊車輛阻塞而引起，事件中有兩人被捕，包括一名巴士迷被咬傷手指、而違泊車輛司機則報稱「隻牙甩甩地」。



巴士迷的目標車輛在巴士站候客，警車到場調查打架事件。(圖片來源：網民黎冠昌/是日快快-巴士即日相)

事緣昨日（7月31日）晚上，九巴一輛車牌LZ8705，型號為Volvo Super Olympian 12米的雙層巴士，在行走昨晚最後一程79K線後便告退役，標誌著「Olympian」這個車系的巴士在本港服役約40年，終於退出專利巴士舞台。大批巴士迷為見證「歷史時刻」，紛紛遠征臨近邊境的打鼓嶺松園下巴士站，送別一代「名車」。

然而，竟有私家車泊在巴士站範圍，阻礙巴士迷拍攝，有巴士迷向司機指出屬違例泊車，但對方竟稱「X你老母你咪抄我牌$320囉！」由於雙方對罵，引來一眾巴士迷聚集，又指要「1823」該私家車，並舉起電話拍攝過程；而私家車司機則取起電話報警。

期間，其中一名巴士迷舉起手指向該司機時，司機竟出口咬傷其手指，雙方一度推撞，其他巴士迷立即聲援「做乜咬人呀？」司機回應「佢指我嘛！」另有其他巴士迷大叫「唔好郁手、唔好掂到佢呀，你還手就俾人告毆打呀。我哋有晒片。」亦有其他人報警。而從其他巴士迷群組的相片可見，警車事後到場調查。

警方回覆指，於7月31日晚上9時57分接獲報案，現場為打鼓嶺松園下巴士站，近燈柱GD2362。案件有兩人被捕，其中一名為私家車男司機，姓陳，67歲；另一名為姓羅男子，29歲。據報，陳因將私家車泊在上址，數分鐘後返回時，被數名攝影人士指其阻塞交通。兩人因而爭執，其間羅的手指被陳咬傷，隨後兩人用手互相襲擊。陳男報稱牙及額頭受傷；而羅則手指受傷，先後由救護車送往北區醫院治理。兩人均涉嫌「在公眾地方打架」被捕。