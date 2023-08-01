網片瘋傳｜疑抱小童駕駛貨van掟彎　大律師：成人或犯危險駕駛罪

有網民今日（1日）在facebook群組上載一段短片，顯示一名男子抱着一名小童，在一個停車場內駕駛輕型貨車（貨van），其間小童似坐在男子大腿上，雙手曾經扭軚「掟彎」，看過片段的網民怒斥男子犯法，着他「唔好害人」。大律師陸偉雄接受《香港01》訪問指出，若片中小童未滿10歲，則不會有任何刑責，但抱着他駕車的成人有可能觸犯危險駕駛罪，而在停車場內行事不屬抗辯理由。



網上流傳影片，顯示1輛「貨van」（輕型貨車）於停車場內揳車罅行駛，仔細一看竟發現司機位上疑有1名男童坐於成人腿上，雙手扭軚操控車輛。（fb「車cam L（香港群組）」影片截圖）

陸偉雄解釋，本港法律假定10歲以下的青少年沒有能力產生犯罪意圖，故若片中小童未夠10歲，即使他確實是無牌駕駛，亦不會被檢控；假如該小童已超過10歲，而未夠16歲，便屬「少年犯」，一般來說可被檢控，但案件會在兒童法庭處理；如果他已達16歲或以上，便會在成人法庭被控告無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險等罪。

陸偉雄提及，有些父親會「貪得意」抱着孩子駕車，形容此行為「好危險」，因為此舉會妨礙司機的駕駛動作，阻擋視線及阻礙司機控制車輛，屬嚴重的危險行為，一經定罪有可能被判處即時監禁。同時，根據《道路交通條例》的定義，停車場亦屬道路的一部分，故「在停車場內駕駛」不可被視為抱着小童駕車的抗辯理由。

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至於片中男子抱孩駕車的行為，會否構成疏忽照顧兒童？陸偉雄指出，根據《侵害人身罪條例》第27條，成人與小童一同犯罪並不屬疏忽照顧兒童的一個類別，故相信涉事男子被控疏忽照顧兒童的機率較低。

另有網民問及，是否不論汽車有否「着車」，把小童放在駕駛座均屬犯法。陸偉雄則表示，若汽車引擎已關掉，且車是靜止，便不算是在行駛當中，未有足夠證據顯示犯法；相反即使車已停定，但只要引擎開着，便與正式駕駛沒有分別，司機均算是正在掌控（in control of或in charge of）該部車。

另外翻查資料，容許兒童或其他無駕駛執照的人駕駛，有可能觸犯容許他人無牌駕駛罪，首次定罪可處罰款5,000元及監禁3個月；如屬第二次定罪或隨後再次被定罪，則可判罰款1萬元及監禁6個月。

大律師陸偉雄指出，涉事片段中的成人可能已觸犯危險駕駛罪。（資料圖片／羅君豪攝）

涉事片段當中，一名小童與一名男子一同坐在貨van司機位，貨van在停車場內行駛並曾「掟彎」，男子與小童均曾操控軚盤。上載片段的網民質疑男子「咁樣同個孫仔操車」，並指貨van「行車時太過近其他車」。片中清楚見到涉事貨van的車牌，拍片者表示是今日在荃灣麗城花園停車場時租車位範圍拍攝，又稱已就事件報警。有網民質疑片中人「以為好好玩，點知犯左法」，行為是害人害己，並有網民在留言標籤香港警察facebook，希望警方跟進。