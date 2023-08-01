長沙灣劏房冧石屎傷兩「夢中人」　屋宇署：業主承諾盡快安排修葺

長沙灣青山道458號唐樓一個劏房單位，昨晚（7月31日）9時許有大面積石屎從天花塌下，兩名南亞裔租客被擊中，頭部浴血。今日（8月1日）上午，記者到事發單位視察，見到單位大幅天花剝落，露出生鏽鋼筋，石屎碎片散落一地，滿佈床單被鋪，其中多塊更沾有血跡，場面一片狼藉。傷者受訪時形容自己被擊中後「流血流到成身都係」。

屋宇署今晚回覆《香港01》查詢表示，署方接獲消防處通知後隨即派員到場視察，發現事涉單位露台天花橫樑有石屎剝落，面積約2米乘30厘米。屋宇署人員視察後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，業主代表承諾會盡快安排所需修葺工程。為安全起見，該署人員已要求單位佔用人暫時不要進入受影響範圍，直至業主完成所需維修工程。署方會繼續跟進有關個案的維修情況，以確保單位業主及佔用人安全。



事發單位地上有多塊石屎，其中多塊更沾有血跡。（翁鈺輝攝）

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全，適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有可能負上民事法律責任。

事發在昨晚9時許，兩名南亞裔男事主在睡夢中，天花橫樑突有石屎塌下擊中兩人，他們頭部受傷浴血送院。其中一名傷者Simon今日受訪時指出，他與兩名朋友以每月5,200元租用這個劏房單位，水電另計。昨晚他與朋友晚飯後回家，打算早點換衫睡覺，當時他與朋友「打地舖」，上床不久即發生意外，「10分鐘都未夠，真係瞓著無耐，成嚿嘢（石屎）跌落嚟，嚇親到呢」。他與朋友頭部被石屎擊中流血，他表示：「流血流到成身都係。」幸好二人傷勢不嚴重，其後自行報警求助。

Simon無奈道：「本身望落去無問題，出面望落去都OK，點知佢裏面生鏽到咁樣。」任職外賣員的Simon表示擔心工作期間頭暈而無法開工，需要休息兩三日，而業主昨晚亦已到場了解情況。

本身望落去無問題，出面望落去都OK，點知佢裏面生鏽到咁樣。 傷者Simon

Simon向記者講述事發過程。（翁鈺輝攝）

7月31日：傷者送院情況

