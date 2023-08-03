海關突擊搜查9間派對房間　涉提供侵權卡拉OK　兩職員被捕

香港海關於觀塘、荔枝角、屯門區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違規活動。海關經過深入調查，在版權持有人協助下，動員100人突擊搜查9間派對房間。



海關一共檢獲9套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、一套載有懷疑盜版電子遊戲的遊戲機套裝和一批影音器材，估計市值共約22萬元，並拘捕兩人。



海關版權及商標調查科調查主任黃子健指，涉案派對房間有利用社交媒體宣傳推廣業務，為顧客提供消遣場地，收取服務費用，包括提供場地內娛樂設施，例如卡拉OK播放機。而每部卡拉OK播放機平均有3萬首歌。行動中，海關拘捕兩名派對房間男員工（20及24歲），涉嫌違反版權條例。他們仍被扣留調查中。海關不排除稍後有更多人被捕。

海關表示，涉案派對房間負責人相當警覺，在顧客查詢時，只會透露房間所屬區域，直到顧客繳付全數金額或使用場地當日，才會透露房間的詳細地址。或以自助模式營運，將派對房間大門密碼直接交給顧客，而房間內並無任何員工駐場，試圖逃過海關人員執法。

海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》，如有需要在業務過程中使用音樂視像紀錄，可向版權持有人查詢相關事宜。根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。