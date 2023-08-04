尚德邨15樓電梯大堂遭縱火　兩兄弟驚險走避　爬出窗外掹住晾衫架

今日（4日）上午11時，將軍澳尚德邨尚仁樓15樓電梯大堂發生火警。現場冒出火舌和濃煙，兩名男住戶爬出窗外躲避。消防員接報到場救火，並將該兩男子救起，火警於27分鐘後救熄，初步懷疑有傢俬起火，事件中沒有受傷報告。 消防員認為火警起因有可疑，交警方調查，列縱火案處理。



起火樓層是15樓，當時姓何兩兄弟剛睡醒，發現單位外走廊湧入大量濃煙，呼吸困難，慌亂間爬出窗外等候救援。其中何弟憶述說：「啱啱瞓醒，開門一睇原來走廊好大煙，跟住諗地方走。唔知（燒咩），黑到睇唔到呀！（唔驚？）無計呀！拉住晾衫嗰啲位，後來消防喺房救返入單位。」走火警期間他撞傷腳，由救護員包紮後毋須送院。

在旁的何兄補充：「當時得我哋兩個喺屋企，出面唞唔到氣咁，全部黑煙嚟。」他指爬出窗外等候救援，「逗留咗好久，十幾廿分鐘」。

住戶吳小姐稱，大廈過去半年發生了兩三次火警：「之前試過幾次，標示牌喺咁着火，黑晒，管理處公告都有話有人縱火。」事發時家人察覺有煙，於是喚醒她逃生，「出到嚟好大煙，最後由消防員帶出」。據消防員說是電梯大堂的雜物起火，她指該處平日雜物不多，是近日才多起來。

住戶吳小姐指過去半年發生了兩三次火警，大廈通告指有人縱火。（黃學潤攝）