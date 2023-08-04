涉14宗街頭問人「借錢」　展示假過數截圖及短訊騙財　28歲女被捕

警方於過去一個月共接獲14宗發生於油尖旺區發生的街頭行騙案件。騙徒於街上向途人聲稱急需現金，要求借錢，涉及現金由300元至5400元不等。騙徒向受害人展示電子銀行「轉數快」過數截圖，令他們誤以為已經收到銀行轉帳，惟檢查其銀行戶口後，始發現被騙。警方調查後，昨日(3日) 以「以欺騙手段取得財產」拘捕1名28歲姓盧本地女子。



旺角警區刑事部署理總督察鄭浩正提醒，如果有市民最近亦有遇到類似騙案手法，可以致電3661 8714與警方聯絡。（翁鈺輝攝）

旺角警區刑事部署理總督察鄭浩正指，騙徒在街上向途人訛稱其小朋友不適急需睇醫生、欠錢乘搭的士等理由，表示急需現金並要求借錢。另外，騙徒會用手機向受害人出示電子銀行「轉數快」過數截圖畫面，或向受害人發出類似銀行SMS短訊，令受害人誤以為已經收到銀行轉賬，於是向騙徒提供由300元至5400元不等的相應現金。受害人均在檢查其銀行戶口後，發現沒有收到相關款項，懷疑被騙遂報案求助。據了解，受害人年齡介乎20歲至50多歲，大部分為男性。

警方經過連日情報分析及證據搜集後鎖定目標，並於昨日（3日）下午採取行動，於旺角區一個住宅單位內拘捕一名28歲姓盧持香港身份證的女子，她報稱無業。經初步調查，相信她與6月中旬至8月上旬，在旺角及油尖區內發生的14宗同類型騙案有關，共騙約2.1萬元，她現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第9隊跟進，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，「以欺騙手段取得財產罪」屬嚴重罪行，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

警方亦呼籲市民，要小心提防以上街頭騙案。在利用電子過數交收時，應該小心確認自己銀行戶口是否收到相關款項。如果有懷疑，可致電警方「防騙易熱線」18222；如果情況緊急，可以報警求助。另外，如果有市民最近亦有遇到類似騙案手法，可以致電3661 8714與警方聯絡。