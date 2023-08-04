水警海關后海灣反走私　檢$100萬龍蝦珊瑚　快艇掉貨落海逃去

海關與水警今日（4日）聯合進行反走私行動，破獲一宗快艇走私案，檢獲市值共約100萬元的走私龍蝦及受管制珊瑚。事發凌晨時份，一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛到流浮山岸邊，艇上3男迅速搬貨，人員見機採取行動，進行追截。快艇在逃離期間，不斷扔貨落海，最終往內地方向駛去，行動中暫未拘捕任何人。



海關與水警今日（4日）聯合反走私，破獲一宗快艇走私案。（警方及海關提供相片）

水警總區特遣隊、水警總區刑事情報組、水警港外警區特遣隊、水警小艇分區及水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，今日（4日）凌晨在后海灣及大嶼山一帶進行反非法入境及反走私行動。

人員經過深入調查及情報分析後，懷疑近日有不法份子在后海灣一帶進行走私活動。行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇駛到流浮山岸邊，船上3名可疑男子把預先放置在岸邊的貨物搬到快艇上，該艘快艇其後離開。

人員隨即採取行動，該艘快艇高速駛向西面方向，意圖逃離水警小艇的追截。追截期間，該些可疑男子不斷將船上貨物掉到海上，而該快艇最終離開香港水域往內地方向駛去。人員其後在快艇逃逸的路線上，檢獲共25箱懷疑走私龍蝦及受管制珊瑚，市值共約100萬元。案件交由海關人員繼續跟進調查。

警方提醒，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。另外根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰1000萬元及監禁10年。