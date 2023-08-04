灣仔火鍋店爆炸｜涉事石油氣爐中國製　616致歉:相關產品全線下架

今日（4日）下午，灣仔616牛肉火鍋專門店店內一個卡式石油氣爐爆炸，食物及碎片四散，釀成3名食客受傷。涉事616餐飲集團於傍晚發聲明指，意外後卡式石油氣爐之產品已即時全線下架，涉事分店今日暫停營業。管理層已立即親身前往醫院，探望受傷客人及致歉，並已與保險公司代表緊密跟進責任和賠償事宜。



616 餐飲集團於聲明上指，意外發生後，集團管理層已立即親身前往醫院探望受傷客人，並意外深表歉意，提供公司及有關人員之聯絡方法，以確保提供所需協助及日後跟進意外。

集團指，所有使用的卡式石油氣爐的產品已即時於全線下架，集團會全力配合政府部門或執法機構調查意外原因，以確保日後營運、食客及前線員工之安全。據悉，涉事卡式石油氣爐牌子為「千石Sengoku」，為中國製造。而石油氣罐牌子則為「金寶Cambo」。

受事件影響，銅鑼灣謝斐道分店將於今天暫停營業。集團指，已與保險公司代表商討責任及賠償事宜，並加強員工處理突發事情的培訓及檢視現有設施的安全性，會努力跟進有關意外事件，防止同類事情再次發生。

事發於今日下午1時許，謝斐道391號地下的616牛肉火鍋專門店發生爆炸，當時一對男女情侶顧客於店內用膳，分別一人一鍋，其間其中一個火鍋爐發生氣體爆炸，食物及碎片四散，令到該名姓劉21歲女食客頸，心口及手臂割傷，而同行的姓任23歲男友人頸部有輕微被碎片割傷。另外，店內另一名姓譚40歲女子報稱爆炸令到耳朵震傷。3名傷者由救護車送往律敦治醫院治理。據了解，經消防調查後，認為事件無可疑，並通知機電署到場跟進，機電署人員到場後檢取爐具及進行進一步化驗。《香港01》正就事件向機電署查詢。