銅鑼灣百德新街大廈鋁窗高處墮下　險砸中途人　有人執回鋁窗離去

今日（5日）中午12時23分，銅鑼灣百德新街37號百德大廈C座有單位鋁窗脫落，從高處墮下，玻璃碎散落行人路，險砸中途人。



目睹事件的讀者劉小姐向《香港01》表示，當時她聽到有巨響，詎料有一隻鋁窗從高處墮下，剛好掉落在2名途人中間，玻璃碎散落行人路，幸二人均無受傷自行離開。劉小姐指，事發後大廈地下商場職員與一名身穿便服女子隨即執走鋁窗外框，另有商場職員用拉帶柱圍起鋁窗跌落的一段行人路，並由清潔工清理玻璃碎。劉小姐指，由於大廈對開為的士站，有不少乘客在拉帶柱旁上落，惟沒有告示牌著途人注意安全，形容場面「非常危險」。



另一名目睹經過的鄭先生讀者向《香港01》補充，當時他看到位於低層單位的鋁窗緩緩向外傾斜，終墮下至行人路。他續指警察到場前，一名商場職員陪同一名身穿粉紅色上衣的老婦執走鋁窗外框，估計該鋁窗屬於老婦所擁有，她遂用掃把清理地上的玻璃碎。

警方表示，中午12時25分接獲報案指，銅鑼灣百德新街37號百德大廈C座有鋁窗從高處墮下，並有人在事發後檢走鋁窗外框，事件中無人受傷。警方現正在場調查，案件現列作「高空擲物」處理。