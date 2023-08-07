啟德體育園值百萬電纜工具被盜　警憑車cam片破散工盜竊集團拘3人

啟德體育園是本港歷來最大型的體育基建項目，警方自去年2月起，接獲31宗針對啟德體育園建築地盤的盜竊案件。秀茂坪警區人員經追查後，包括「弘鏡計劃」中市民提供關鍵的車cam片段，鎖定一個以該地盤散工為骨幹的盜竊集團，相信他們涉及當中最少10宗案件，偷走總值約100萬元的電纜，以及小量工程工具。警方其後展開埋伏，昨日（6日）拘捕3名涉案散工，起回部分贓物。



警方起回的電纜逾200條，均被裁剪至長約半米至1米，估計市值35萬元。（朱永倫攝）

秀茂坪區重案組第一隊督察馮柏羲表示，秀茂坪警區情報組經情報收集，以及追查閉路電視和行車記錄儀（車cam）片段，鎖定一個以在啟德體育園地盤工作的散工為骨幹的犯罪集團，相信他們涉及啟德體育園其中10宗案件，失物包括總值約100萬元的電纜和工程工具。犯罪集團成員會在開工時，從地盤不同地方偷取該些物品，收藏在電錶房或雜物房，待周末人流較少時，以手推車將贓物推離地盤轉售圖利。

警方根據調查所得，在地盤保安公司配合下，展開一連兩日埋伏，昨日發現3名形跡可疑的中國籍男子，將兩架裝滿尼龍袋的手推車推離啟德體育園地盤，遂上前截停及拘捕3人，他們為本地人，年齡介乎28至38歲，報稱地盤散工，正被扣查。警員在兩架手推車上檢獲15個尼龍袋，內藏共232條經裁剪的電纜，每條約長半米至1米，估計市值35萬元。警員並在被捕人身上搜出鎅刀、捲尺和手套等工具。案件交由秀茂坪警區重案組第一隊跟進。

「弘鏡計劃」車主供車cam片助破案

秀茂坪警區刑事總督察文卓禧指出，今次破案其中一個關鍵，是警方東九龍總區刑事部早前推出的「弘鏡計劃」，接獲車主提供車cam片段以助調查。該計劃鼓勵車主安裝24小時車cam，並向警方登記泊車地點，在有需要時為警方保留及提供車cam拍得的罪案影像。他呼籲更多車主參與「弘鏡計劃」。

秀茂坪警區刑事總督察文卓禧（左）、秀茂坪區重案組第一隊督察馮柏羲。（朱永倫攝）

警方強調，盜竊是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監10年。警方並提醒地盤和建築公司加強保安，考慮加裝防盜系統和閉路電視，亦要小心鎖好地盤物品。