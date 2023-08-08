旺角新興大廈石屎擊穿巴士頂　疑是已移除批盪　警拘搭棚負責人

樓齡57年的旺角新興大廈，事隔11日第二度有石屎剝落，今次打穿一輛巴士車頂，幸沒有人受傷。據了解，該輛30X九巴當時沿彌敦道往深水埗方向而行，駛至正進行外牆維修、已搭棚設尼龍網的新興大廈對開時，因應交通燈號停車，其間一塊25厘米乘25厘米石屎打穿在17樓的尼龍網，留下一個約30厘米乘45厘米的洞，並繼續墮下，擊中停在大廈對開的巴士車頂，導致車頂被打穿了約30厘米乘45厘米的洞。

警方經調查後，拘捕姓廖47歲大廈外牆搭棚公司負責人，涉嫌容許物件從高處墮下被捕。初步調查後，當時外牆並未進行任何工程，正調查石屎從何處跌落。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

屋宇署回覆指，初步懷疑現場墜下的批盪屬有關承建商在修葺大廈外牆時已經移除的部分批盪。屋宇署會就事件進行調查，如發現有人違反《建築物條例》，將會採取適當行動 ，包括對違反法例規定的人士/註冊承建商提出檢控及／或採取紀律處分。



今次是新興大廈11日內第二次冧石屎，7月29日該大廈有石屎簷篷剝落，碎片由3米高墮下，跌在行人路巴士站，幸好當時沒有候車乘客。根據屋宇署就上一次事件的回覆指，根據屋宇署紀錄，於2018年8月向有關法團發出強制驗樓通知，據悉該大廈屬市區重建局樓宇更新大行動第一類別樓宇，法團亦已委任註冊檢驗人員並完成訂明檢驗，而所需的修葺工程亦剛正展開。大廈須在完成修葺工程後，相關強制驗樓通知方會被視為遵辦，屋宇署會繼續跟進。

而市建局早前回覆傳媒查詢指，新興大廈於2018年10月申請參加「樓宇更新大行動2.0」，獲分類為首批處理個案，2019年7月獲發「原則上批准通知書」，大廈法團同年11月出標聘請工程顧問公司。

由於受疫情影響，法團一直未能召開業主大會，商討揀選及委聘顧問；其後的樓宇檢驗工作、遞交報告及招聘工程承辦商等工作雖然繼續，但未能按照要求的時間表進行，延誤至去年8月招標聘請工程承辦商。市建局考慮到籌組工作受到疫情阻延，批准延期。到疫情緩和後，法團隨即加緊招標，在今年2月舉行業主大會聘請承辦商，隨後於3月批出合約並開展工程。

九巴回覆指，今早約9時15分，一架由黃埔開出的30X線巴士駛至旺角山東街站時，被一塊石屎擊穿巴士車頂，事件中無人受傷。車長報警，並協助乘客轉乘其他巴士，而涉事巴士稍後會回車廠修理。

九巴車頂有一道約20厘米的裂縫。

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7月29日：新興大廈簷篷剝落 碎片跌落行人路巴士站

