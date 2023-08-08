海關兩日三破私煙案拘3男　共檢$4900萬煙草產品　擬轉運澳洲

海關上周偵破3宗走私煙草產品案件，檢獲1,100萬支懷疑私煙和1,400公斤懷疑未完稅製成煙草產品，估計市值共約4,900萬元，應課稅值共約3,200萬元，相信該批私煙及煙草產品原擬轉運往澳洲。行動中，3名年齡介乎28至38歲男子被捕。



海關先於上周五（4日），透過風險評估在葵涌海關大樓驗貨場揀選一個從越南抵港、報稱載有家居用品的40呎海運貨櫃，檢查後檢獲約640萬支懷疑私煙。（海關提供）

海關先於上周五（4日），透過風險評估在葵涌海關大樓驗貨場揀選一個從越南抵港、報稱載有家居用品的40呎海運貨櫃，檢查後檢獲約640萬支懷疑私煙。同日的反私煙行動，海關人員在屯門天后路一座工業大廈的停車場截查一輛貨車，檢獲200萬支懷疑私煙，拘捕兩名分別28歲和38歲男子。

海關上周五（4日）在屯門天后路一座工業大廈的停車場截查一輛貨車，檢獲200萬支懷疑私煙。（海關提供）

至上周六（5日），海關在在屯門青楊街一座工業大廈，檢獲約260萬支懷疑私煙和約1,400公斤懷疑未完稅製成煙草產品，並拘捕一名35歲男子。海關仍在調查上述案件，並繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。

海關上周六（5日）在屯門青楊街一座工業大廈，檢獲約260萬支懷疑私煙和約1,400公斤懷疑未完稅製成煙草產品。（海關提供）

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。