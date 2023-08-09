徵婚禮助手女性優先　求職者內地實習變假結婚　入境處破案拘主腦

一個假結婚集團以優厚薪酬招攬年輕人擔任「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」，聲稱會為求職者提供內地實習機會，要求他們模擬自己的婚禮。當求職者誤以一切只是「試當真」之際，原來集團假戲真做安排求職者與內地人結婚。如求職者起疑，集團便會提供3萬至5萬元報酬利誘，部分人半推半就下參與假結婚。

入境處經調查後，今早（9日）在屯門和慈雲山拘捕29歲本地男子及27歲本地女子，二人為情侶關係。被捕男子是假結婚犯罪集團主腦，懷疑涉及40多宗案。整個行動至今共有49人被捕，包括35名港人及14名內地人。



假結婚集團以優厚薪酬招攬年輕人擔任「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」。（馬耀文攝）

入境處調查行動組高級入境事務主任陳展康交代案情指，經情報分析及調查後，入境處發現40多宗犯案手法相近的懷疑假結婚個案，並鎖定一個由男子為首的假結婚集團，該集團以招攬及安排香港居民與非本地居民假結婚謀利。而入境處調查行動組今早進行代號「獵影」的執法行動，突擊搜查屯門和慈雲山兩個住宅單位，最終拘捕一名29歲本地男子及一名27歲本地女子，二人是情侶關係，被捕男子相信是假結婚犯罪集團主腦，被捕女子則涉嫌有份參與假結婚。

入境處調查所得，該集團會在社交平台刊登招聘廣告，以優厚薪酬招攬年輕人擔任「婚禮統籌顧問」及「婚禮助手」等職位，廣告更特別寫明年輕女士優先。該集團騙取求職者的個人資料後，會訛稱會為求職員提供實習培訓，以了解婚禮不同步驟及手續，要求求職者模擬自己的婚禮，隨後更安排求職者回內地實習。

當求職者誤以為一切只是試位及實習「試當真」的時候，原來該集團卻是假戲真做，將求職者個人資料及結婚證件等資料交予內地的「另一半」，對方便可來港申請探親簽署及定居香港。有部分求職者在內地婚姻登記處獲發結婚證時起疑心，但集團則會提供3萬至5萬元報酬利誘，部分人在半推半就的情況下，最終參與假結婚勾當。

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入境處調查發現，40多宗案件中，有兩宗有交友情緣騙案成份，兩名本地女子受男朋友唆擺下進行假結婚勾當。兩女都是經交友平台認識了同一名本地男子，及後發展成情侶關係。其後男子分別以償還欠債及籌備婚禮為由，誘使兩女參與假結婚從而獲得報酬，惟兩女結婚後均未獲得任何報酬，最後亦與該名所謂男朋友失去聯絡。

入境處人員發現該集團相當熟悉內地婚姻登記的安排，他們在2017年至2019年期間安排了40多宗假結婚的個案，初步推算個案涉及的金額超過港幣500多萬元。行動至今，入境處已拘捕49人，包括15男34女，分別為35名香港居民及14名內地居民，年齡介乎25至50歲。35名被捕港人中，八成是30歲以下的女士。行動仍然繼續進行，不排除將有更多涉案人士被拘捕。