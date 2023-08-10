加拿大抵港貨櫃藏$2,500萬大麻花 海關拘29歲無業男
撰文：陳傲淇 陳浩然
出版：更新：
海關港口及海域課人員早前透過風險評估，鎖定一個由加拿大海運抵港的併裝貨櫃，一批報稱為休閑椅的貨物，並於葵涌海關大樓進行檢驗，搜出110公斤的大麻花，市值約2,500萬。
海關指毒販透過真空包裝掩飾大麻濃烈氣味，並藏於貨櫃最深處，並接連更改送貨地址及時間，以逃避海關執法。最終，一名29歲本地無業男，於火炭工業大廈收件時落網。
港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察蘇嘉恩指，該個貨櫃內有6批貨物，而該9箱休閑椅在貨櫃最深處。貨物收件人為獨立收貨人，收貨地址則為學校，由於貨物性質與業務不相符，加上加拿大是大麻合法國家，因此海關決定扣留該批貨物。
海關人員打開紙箱，揭內藏十數包經多層透明膠袋，真空包裝的可疑草本植物。經快速毒品測試，貨物對大麻呈陽性反應。最終人員一共檢獲110公斤的大麻花，市值約2,500萬。海關指，不法分子將大麻藏於貨櫃最深處，並以真空包裝掩飾濃烈氣味，企圖逃避海關偵查。
案件交由海關毒品調查科作跟進，進行監控遞送行動，惟收貨人以多次不同理由去延遲或拒絕接收，直至本月7日，收件人要求到火炭工業大廈單位交收，一名本地男子現身簽收貨物，出示身份證明文件，指示將貨物推入單位。海關隨即表露身份，作出拘捕，該名29歲無業男曾激烈反抗，最終被制服。男子被控兩罪，涉嫌企圖販運危險藥物及阻撓海關人員，將被落案起訴。
海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢形容，被捕男子十分機警，多番更改收貨時間，而在收貨前，更仔細查驗包裝，確保沒人曾打開過包裏。案件仍在調查之中，不排除有更多人被捕。