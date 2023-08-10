加拿大抵港貨櫃藏$2,500萬大麻花　海關拘29歲無業男

海關港口及海域課人員早前透過風險評估，鎖定一個由加拿大海運抵港的併裝貨櫃，一批報稱為休閑椅的貨物，並於葵涌海關大樓進行檢驗，搜出110公斤的大麻花，市值約2,500萬。



海關指毒販透過真空包裝掩飾大麻濃烈氣味，並藏於貨櫃最深處，並接連更改送貨地址及時間，以逃避海關執法。最終，一名29歲本地無業男，於火炭工業大廈收件時落網。



一共檢獲110公斤的大麻花，市值約2千500萬。（陳浩然攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察蘇嘉恩指，該個貨櫃內有6批貨物，而該9箱休閑椅在貨櫃最深處。貨物收件人為獨立收貨人，收貨地址則為學校，由於貨物性質與業務不相符，加上加拿大是大麻合法國家，因此海關決定扣留該批貨物。

海關人員打開紙箱，揭內藏十數包經多層透明膠袋，真空包裝的可疑草本植物。經快速毒品測試，貨物對大麻呈陽性反應。最終人員一共檢獲110公斤的大麻花，市值約2,500萬。海關指，不法分子將大麻藏於貨櫃最深處，並以真空包裝掩飾濃烈氣味，企圖逃避海關偵查。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢與港口及海域科貨櫃貨物檢查組高級督察蘇嘉恩。（陳浩然攝）

案件交由海關毒品調查科作跟進，進行監控遞送行動，惟收貨人以多次不同理由去延遲或拒絕接收，直至本月7日，收件人要求到火炭工業大廈單位交收，一名本地男子現身簽收貨物，出示身份證明文件，指示將貨物推入單位。海關隨即表露身份，作出拘捕，該名29歲無業男曾激烈反抗，最終被制服。男子被控兩罪，涉嫌企圖販運危險藥物及阻撓海關人員，將被落案起訴。

海關毒品調查科毒品調查第二組指揮官楊偉漢形容，被捕男子十分機警，多番更改收貨時間，而在收貨前，更仔細查驗包裝，確保沒人曾打開過包裏。案件仍在調查之中，不排除有更多人被捕。