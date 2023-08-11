賣淫集團TG招客抽佣一半　部分少女月入7萬　醫科生賣淫半年

西九龍總區重案組昨日（10日）展開掃黃行動，突擊搜查尖沙咀金巴利道一棟大廈，搗破一個懷疑牽涉未成年少女的賣淫場所。行動中，人員拘捕一名20歲本地女子，涉嫌「管理賣淫場所」。警員亦在場所內發現兩名16歲少女，懷疑賣淫，於是將該兩名少女帶回警署調查。



消息指，涉案賣淫集團利用Telegram開設頻道宣傳，以16歲至27歲的女子作招徠吸客，再從肉金抽佣圖利。這些少女報稱不同職業，其中一人為醫科生，已賣淫約半年。據知，警方調查發現該集團抽佣高達五成，部分少女月入可達7萬元。



行動中，探員拘捕一名20歲本地女子，並帶走兩名16歲少女。（警方提供圖片）

據了解，涉案賣淫集團在Telegram 經營頻道宣傳，不時上載性工作者的性感圖片吸引客人。該頻道追蹤人數逾7,000人，帖文多寫有性工作者的名字、年齡、身材及身高等個人資料；亦會列明性工作者可提供的特殊服務，部分只提供「傾偈plan」。該集團標榜旗下性工作者年輕、經驗少及清純，並以「客服」已認證外貌作噱頭；頻道亦會轉載過往嫖客的評語，證明性工作者口碑好。

消息指，該集團的性工作者報稱不同職業，當中包括無業，其中一人報稱是醫科生，已賣淫約半年。而警方調查集團抽取佣金，高達五成，部分少女月入可達7萬元。

涉案賣淫場所的圖片。

警方在昨日行動中，檢獲一批避孕套、漱口水及潤滑油等證物，相信行動已瓦解一個牽涉未成年少女的有組織賣淫集團。該名20歲被捕女子現正被扣留調查，人員亦會考慮就案中牽涉的未成年少女向法庭申請保護兒童令以作監護。