海關荃灣搗破兩私煙儲存倉庫　檢160萬元私煙拘兩男

香港海關昨日（10日）在荃灣進行反私煙行動，成功搗破兩個懷疑私煙儲存倉庫，拘捕兩名男子，行動中檢獲共約44萬支懷疑私煙，市值約160萬元，應課稅值約110萬元。初步調查發現，涉案兩個私煙儲存倉庫主要用作供應私煙予荃灣區居民，案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。



首宗案件中，海關人員昨日凌晨突擊搜查荃灣沙咀道一個工業大廈單位，檢獲約39萬支懷疑私煙，並拘捕一名29歲涉案男子。

第二宗案件中，海關人員同日下午在沙咀道截查一名男子，在其背包內檢獲約2000支懷疑私煙，遂把該名60歲男子拘捕。其後，海關人員押解他到其位於同區的住宅單位進行搜查，並在單位內再檢獲約4.8萬支懷疑私煙。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。